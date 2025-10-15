Festiwal Arcydzieł w Rzeszowie rozpocznie się już niebawem! Program

63. Rzeszowskie Spotkania Teatralne – 04. Festiwal Arcydzieł

Szykuje się wyjątkowa podróż przez klasykę literatury, ukazana w nowym, zaskakującym świetle. Tegoroczna edycja Festiwalu Arcydzieł pod kierownictwem Dyrektora Festiwalu, dr. Jana Nowary zapowiada się niezwykle ciekawie. Od monumentalnego „Titanica”, który w piątek 17 października rozpocznie Festiwal Arcydzieł, po subtelny „Wiśniowy sad” – każdy znajdzie coś dla siebie. Nie zabraknie również miejsca dla nowej dramaturgii, która od lat stanowi ważny element rzeszowskiego festiwalu. Wydarzenie od lat stanowi jeden z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Polski.

Festiwal Arcydzieł. Program

Piątek, 17.10.2025

godz. 17:30 - 19. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych – wernisaż / foyer

godz. 18:0 - TITANIC / reż. M. Siegoczyński / Teatr im. W. Horzycy w Toruniu / Duża Scena / SK

Sobota, 18.10.2025

godz. 16:00 - DZIECI Z BULLERBYN wg Astrid Lindgren / reż. S. Narloch / Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie /Duża Scena / SK

godz. 20:0 - CHCIAŁAŚ HRABIEGO TO TERAZ RÓB NA NIEGO Martyny Wawrzyniak / czytanie performatywne / reż. Katarzyna Minkowska / Szajna Galeria / SND

Niedziela, 19.10.2025

godz. 17:0 - OBIECUJĘ, OBIECUJĘ CI…CZYLI BAJKA TYLKO DLA DOROSŁYCH na podstawie Hanocha Levina / scen. i reż. R. Pyka / Teatr Nowe Formy z Warszawy / Mała Scena im. Z. Kozienia (wydarzenie towarzyszące)

godz. 20:00 - SZAFRAN O MIŁOŚCI koncert Justyny Szafran / Rzeszowskie Piwnice (wydarzenie towarzyszące)

Poniedziałek, 20.10.2025

godz. 18:0 - WIŚNIOWY SAD na podstawie Antona Czechowa / reż. P. Łysak / Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie / Duża Scena / SK

godz. 21:00 - ATLANTIS. FRAGMENTY Maxa Nowotarskiego / czytanie performatywne / reż. Filip Jaśkiewicz / Mała Scena im. Z. Kozienia /SND

Wtorek, 21.10.2025

godz. 19:0 - NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE A. Osieckiej / reż. W. Kościelniak / Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku / Duża Scena / SK

Środa, 22.10.2025

godz. 19:00 - FERDYDURKE wg Witolda Gombrowicza / reż. M. Malec / Och-Teatr w Warszawie / Duża Scena / SK

Czwartek, 23.10.2025 godz.

godz. 18:00 - DRAKULA Brama Stokera / reż. J. Roszkowski / Teatr Miejski w Gliwicach / Duża Scena / SK

godz. 21:30 - SZACHY Marcina Bałczewskiego / czytanie performatywne / reż. Żenia Dawidenka / Mała Scena im. Z. Kozienia /SND

Piątek, 24.10.2025

godz. 17:00 - DOPÓKI MASZ OGRÓD koncert na podstawie wierszy Anny Bernat / reż. S. Gaudyn / Rzeszowskie Piwnice (wydarzenie towarzyszące)

godz. 19:0 - REJS. HISTORIA na podstawie tekstów Witolda Gombrowicza | reż. R. Stępień Teatr Nowy im. I. Cywińskiej w Poznaniu / Duża Scena / SK

Sobota, 25.10.2025

godz. 17:00 - CCY – WITKAC-Y MENAŻERIA wg Juweniliów St. I. Witkiewicza, reż. A. St. Dziuk, Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem /Centrum Młodzieży (pokaz mistrzowski)

godz. 19:30 - FRANKENSTEIN SHOW według Mary Shelley, reż. R. Dziwisz, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie /Duża Scena (wydarzenie towarzyszące)

SK – spektakl konkursowy / SND – Scena Nowej Dramaturgii

Po wszystkich spektaklach konkursowych i czytaniach performatywnych odbędą się rozmowy z twórcami.