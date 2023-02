i Autor: KMP Rzeszów Hermanowa. Citroen wjechał do rowu. Kobieta trafiła do szpitala

Hermanowa. Citroen wjechał do rowu. Kobieta trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (20 lutego 2023) w miejscowości Hermanowa na Podkarpaciu. Jak przekazuje policja, kierująca citroenem straciła panowanie nad samochodem, przejechała przez barierki energochłonne, wjechała do przydrożnego rowu i wpadła do potoku. Ranna kobieta została przewieziona do szpitala.