Internauta zapytał, czy babcia ma za to grzech. Ksiądz z TikToka odpowiedział wprost

Ksiądz Sebastian Picur z TikToka zmierzył się z nietypowym pytaniem internauty o babcię, która utopiła kotki, wywołując gorącą dyskusję.

Duchowny jednoznacznie stwierdził, że babcia popełniła grzech.

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Ksiądz Sebastian Picur, znany z TikToka duchowny nie boi się trudnych tematów. Na swoim kanale odpowiada internautom na ich pytania. Słynie z poczucia humoru, w przystępny sposób tłumaczy zasady wiary i Kościoła. Jest szczególnie chętnie oglądany przez młodzież.

Jeden z internautów zadał pytanie o swoją babcię:

„Czy jeśli moja babcia utopiła małe kotki, to ma grzech?” – zapytał jeden z internautów.

Ksiądz Sebastian Picur odpowiedział wprost:

- TAK, babcia ma grzech. Lepiej kotkom poszukać nowy dom lub oddać do schroniska – możemy przeczytać.

Dodajmy, że topienie kotów to w Polsce przestępstwo. Mówi o tym Ustawa o ochronie zwierząt. Za zabicie zwierzęcia grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Takiej samej karze podlega osoba, która znęca się nad zwierzęciem. Natomiast „Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".