Internauta zapytał, czy babcia ma za to grzech. Ksiądz z TikToka odpowiedział wprost

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-12 9:42

Ksiądz Sebastian Picur, znany z mediów społecznościowych duchowny, który odpowiada swoim obserwującym na różne pytania dotyczące wiary i Kościoła, odpowiedział wprost na pytanie internauty o swoją babcię.

Złożone do modlitwy dłonie nad Biblią. Na miniaturze uśmiechnięty ksiądz Sebastian Picur. O grzechu babci przeczytasz na SE.
Autor: ks.sebastianpicur/TIkTok/freepik/ Archiwum prywatne Czy spowiedź przez internet jest możliwa? Ksiądz z Podkarpacia nie ma wątpliwości.
  • Ksiądz Sebastian Picur z TikToka zmierzył się z nietypowym pytaniem internauty o babcię, która utopiła kotki, wywołując gorącą dyskusję.
  • Duchowny jednoznacznie stwierdził, że babcia popełniła grzech.
  • Sprawdź, jakie konsekwencje prawne niesie za sobą znęcanie się nad zwierzętami i dlaczego to tak poważny temat

Ksiądz Sebastian Picur, znany z TikToka duchowny nie boi się trudnych tematów. Na swoim kanale odpowiada internautom na ich pytania. Słynie z poczucia humoru, w przystępny sposób tłumaczy zasady wiary i Kościoła. Jest szczególnie chętnie oglądany przez młodzież.

Jeden z internautów zadał pytanie o swoją babcię:

„Czy jeśli moja babcia utopiła małe kotki, to ma grzech?” – zapytał jeden z internautów.

Ksiądz Sebastian Picur odpowiedział wprost:

- TAK, babcia ma grzech. Lepiej kotkom poszukać nowy dom lub oddać do schroniska – możemy przeczytać.

Dodajmy, że topienie kotów to w Polsce przestępstwo. Mówi o tym Ustawa o ochronie zwierząt. Za zabicie zwierzęcia grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Takiej samej karze podlega osoba, która znęca się nad zwierzęciem. Natomiast „Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

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