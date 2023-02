i Autor: maciekde/cc0/Pixabay.com Pijany żołnierz prowadził wojskową ciężarówkę na obwodnicy Jarosławia, wioząc innych mundurowych

Pijany wiózł trzeźwych

Był jedynym pijanym żołnierzem z całego grona. Wiózł kolegów wojskową ciężarówką na Podkarpaciu!

Pijany żołnierz prowadził wojskową ciężarówkę na obwodnicy Jarosławia. To nie wszystko, bo z tyłu pojazdu siedzieli inni mundurowi - wszyscy, w przeciwieństwie do swojego kolegi, byli trzeźwi. Mężczyzna został zatrzymany, po czym okazało się, że miał we krwi promil alkoholu. Śledztwo w tej sprawie od policji w Jarosławiu przejęła Żandarmeria Wojskowa.