Koszmarne zderzenie PKS z autem. 6 osób rannych, na miejscu śmigłowiec LPR

W Świlczy w województwie podkarpackim doszło do poważnego wypadku. Autobus PKS z Rzeszowa zderzył się z samochodem osobowym. Do szpitala przewieziono aż sześć osób, większość z nich to młode osoby. Sprawca wypadku w Świlczy złamał przepisy drogowe. Poznaj szczegóły.