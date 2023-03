Do Fundacji Ada w Przemyślu trafiły dwie malutkie wiewiórki, które maja około 6 tygodni. Rudzielce były w swojej dziupli, kiedy wspiął się do nich kot i pogryzł maluchy. Kot wyciągnął bezbronne zwierzęta z bezpiecznej dziupli i zrzucił z drzewa. Zauważyli to ludzie i postanowili pomóc rannym wiewiórczym dzieciom. Przywieźli maluchy do lecznicy, bo te były ranne i zmarznięte. Weterynarze je opatrzyli, dokładnie zbadali. Dwójka rudych braciszków ma rany ewidentne od pogryzienia i upadku. Weterynarze muszą je karmić i przede wszystkim ogrzewać przez 24 godziny na dobę, bo wiewiórki są za małe i za słabe, żeby mogły w tym momencie wrócić na wolność. Gdy tylko ich stan się poprawi i będą samodzielne, zostaną zwrócone naturze.

Malutkie wiewiórki zaatakowane przez kota trafiły do Ady Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.