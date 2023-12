i Autor: Policja Podkarpacka Kradzież z włamaniem w Lubaczowie. Sprawcy zniszczyli lokal

Zuzanna Sekuła 14:53

Na Podkarpaciu w Lubaczowie doszło do kradzieży z włamaniem. Sprawcy wybili szybę, dzięki czemu udało im się wejść do środka. Następnie ukradli z lokalu gastronomicznego alkohol i zniknęli. Rano właściciel zniszczonego baru zadzwonił zgłosić kradzież i włamanie. Co grozi złodziejom z Podkarpacia?