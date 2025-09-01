Kradzieże, rozboje, narkotyki. Straż Graniczna deportowała z Polski 15 obywateli Ukrainy

Jacek Chlewicki
2025-09-01 17:41

Straż Graniczna poinformowała o przymusowym wydaleniu z Polski 15 obywateli Ukrainy. Zostali oni doprowadzeni do granicy w Medyce i przekazani stronie ukraińskiej. Decyzję podjęto z uwagi na względy bezpieczeństwa i porządku publicznego – cudzoziemcy byli wielokrotnie karani m.in. za kradzieże, rozboje czy prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.

  • 15 obywateli Ukrainy wydalonych z Polski i przekazanych stronie ukraińskiej w Medyce.
  • Powodem były względy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Cudzoziemcy mieli na koncie m.in. kradzieże, rozboje, posiadanie narkotyków, fałszerstwa, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości.
  • Jeden z wydalonych znajdował się w wykazie osób, których pobyt w Polsce jest niepożądany.
  • Wszyscy objęci zostali zakazem ponownego wjazdu do Polski na okres od 5 do 10 lat.

Straż Graniczna poinformowała o przymusowym doprowadzeniu do granicy w Medyce i przekazaniu stronie ukraińskiej 15 obywateli Ukrainy. Decyzję podjęto ze względu na względy bezpieczeństwa i ochronę porządku publicznego. Osoby objęte procedurą były wielokrotnie karane za przestępstwa i wykroczenia. Wśród zarzutów znalazły się m.in. kradzieże, rozboje, fałszerstwa, posiadanie narkotyków i substancji psychotropowych, a także prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. Część z nich brała również udział w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy.

Straż Graniczna zaznaczyła, że ich obecność na terytorium Polski stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak informuje Straż Graniczna, podstawą wydalenia był art. 302 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r., dotyczący względów obronności, bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku publicznego lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej. W jednym przypadku cudzoziemiec figurował dodatkowo

Straż Graniczna wydaliła z kraju 15 obywateli Ukrainy
STRAŻ GRANICZNA