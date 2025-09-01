15 obywateli Ukrainy wydalonych z Polski i przekazanych stronie ukraińskiej w Medyce.

Powodem były względy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Cudzoziemcy mieli na koncie m.in. kradzieże, rozboje, posiadanie narkotyków, fałszerstwa, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości.

Jeden z wydalonych znajdował się w wykazie osób, których pobyt w Polsce jest niepożądany.

Wszyscy objęci zostali zakazem ponownego wjazdu do Polski na okres od 5 do 10 lat.

Straż Graniczna poinformowała o przymusowym doprowadzeniu do granicy w Medyce i przekazaniu stronie ukraińskiej 15 obywateli Ukrainy. Decyzję podjęto ze względu na względy bezpieczeństwa i ochronę porządku publicznego. Osoby objęte procedurą były wielokrotnie karane za przestępstwa i wykroczenia. Wśród zarzutów znalazły się m.in. kradzieże, rozboje, fałszerstwa, posiadanie narkotyków i substancji psychotropowych, a także prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. Część z nich brała również udział w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy.

Straż Graniczna zaznaczyła, że ich obecność na terytorium Polski stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak informuje Straż Graniczna, podstawą wydalenia był art. 302 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r., dotyczący względów obronności, bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku publicznego lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej. W jednym przypadku cudzoziemiec figurował dodatkowo