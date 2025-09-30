Król lasu i jego gwardia! Oto grzyb z obstawą. Zdjęcie podbiło serca internautów

Sezon na grzyby trwa! Media społecznościowe zalała fala zdjęć z grzybobrania. Leśnicy z Nadleśnictwa Rymanów również opublikowali takie, które wpisuje się w ten trend, ale pokazując dwa królestwa - zwierząt i grzybów. Fotografia podbiła serca internautów!

Leśnicy z Nadleśnictwa Rymanów pokazali niezwykłe zdjęcie. Widać na nim prawdziwka z "obstawą"! Tuż obok pojawiły się dwie salamandry plamiste.

- Zbierać albo nie zbierać – oto jest pytanie... można by rzec widząc taką obstawę. Na zdjęciu uchwycone zostały dwa królestwa: zwierząt i grzybów. Obok prawdziwka pojawiły się salamandry plamiste – jedne z najbardziej charakterystycznych mieszkańców beskidzkich lasów - napisali leśnicy.

Zdjęcie przypadło do gustu internautom.

- Czy to jest "grzyb pod ochroną" czy "grzyb z ochroną"? - czytamy; "CUDA natury" ; "Ale strażnicy! Może to złoty grzyb?" - komentują.

Grzybobranie. Policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa

W związku z tym, że sezon na grzyby już się rozpoczął, a dla wielu to obowiązkowa aktywność podczas jesieni, podkarpaccy policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa.

- Rozpoczyna się sezon grzybobrania. W związku z tym w lasach można spotkać grzybiarzy, którzy przemierzają kompleksy leśne w poszukiwaniu grzybów. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że wśród drzew łatwo się zgubić. Aby tego typu wyprawy były bezpieczne wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad - przypominają policjanci.

Policjanci opublikowali kilka zasad, które pozwolą w bezpieczny sposób oddać się grzybobraniu.

  • Nie wybierajmy się na grzyby zbyt późno, zmrok może spowodować utratę orientacji w terenie.
  • Nie należy chodzić do lasu w pojedynkę, najlepiej zabrać ze sobą kogoś, kto zna teren.
  • Należy ocenić realnie swoje możliwości i czas, jaki mamy zamiar spędzić w lesie.
  • Pamiętajmy, że jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od miejsca, z którego wyruszyliśmy.
  • Bardzo ważne, aby zabrać ze sobą telefon komórkowy i w przypadku zgubienia się natychmiast zgłosić ten fakt policji.

