Krowa pod komisariatem policji! Mieszkańcy zdębieli. "Dowód w sprawie..."

2025-08-22

Mieszkańcom Nowego Żmigrodu pod Jasłem ukazał się wyjątkowo niecodzienny widok, bo przed miejscowym komisariatem policji pojawiła się krowa. Do zdarzenia doszło we wtorek, 19 sierpnia, co nie uszło uwadze jednemu ze świadków, który zrobił zdjęcie. Okazało się, że zwierzę uciekło mieszkającej nieopodal kobiecie i zrobiło sobie spacer ulicami miasta, zatrzymując się właśnie pod komisariatem.

Nowi Żmigród. Krowa pod komisariatem policji

Autor: Żmigrodzka studnia czasu/Facebook/ Facebook Nowy Żmigród. Krowa pod komisariatem policji

Zabawna sytuacja w Nowym Żmigrodzie: krowa zgubiła się i stanęła przed komisariatem policji. Zwierzę uciekło właścicielce i zostało odnalezione przez funkcjonariuszy, gdy kobieta po nie przyszła. Jakie "dowody" zebrała krowa i co na to internauci? Sprawdź, jak skomentowali tę nietypową interwencję!

Nowy Żmigród. Krowa pod komisariatem policji

Uważajcie na tę krowę, od dawna podejrzewałem, że to donosicielka. Teraz mam dowód! - takim komentarzem został opatrzony post na grupie facebookowej "Żmigrodzka studnia czasu", informujący o zbłąkanej krowie. Na zdjęciu widać, że zwierzę stoi pod miejscowym komisariatem policji, ale to tylko przypadek, że pojawiło się akurat tam.

- Zwierzę zerwało się z łańcucha właścicielce, mieszkance Nowego Żmigrodu, i zatrzymało się przed budynkiem komisariatu. W tym samym momencie, w którym krowę zobaczyli mundurowi, przybiegła również kobieta, która przeprosiła za całe zdarzenie i zabrała zwierzę - powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Daniel Lelko, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Z uwagi na niecodzienny widok członkowie grupy "Żmigrodzka studnia czasu" również skomentowali całe zdarzenie.

"Przyszła złożyć zawiadomienie na byka 😂", "Przekroczyła prędkość to ja zawinęli", "Dowód w sprawie...", "Pewnie przyszła wnieść skargę na swojego właściciela, że ją źle traktuje 😅" - napisali wybrani użytkownicy.

CO PIJE KROWA? Zagadki i śmieszne pytania #EwelinaPyta

