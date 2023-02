Ksiądz o "diabelskich jękach i skowycie szatana". Chodzi o aferę "Willa Plus"

i Autor: AP/ Super Express "Wstyd!", "Okradacie dzieci", "Willa+". Napisy na ścianie kościoła w Rzeszowie

Afera w Rzeszowie

Ksiądz pisze o "diabelskich jękach i skowycie szatana". Nakazuje parafianom czujność. Chodzi o aferę "Willa Plus"

Proboszcz rzeszowskiej parafii, o której niedawno zrobiło się głośno za sprawą afery "Willa Plus" radzi wiernym, by byli "czujni i uważni". Jak bowiem wskazuje, publikacje na temat budowy kościoła na osiedlu Architektów to "diabelskie jęki i skowyt szatana".