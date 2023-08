Od kilkunastu dni z Legionellą walczy Podkarpacie. Na niedzielę, 27 sierpnia, zarządzono dezynfekcje i płukanie sieci wodociągowej w Rzeszowie i okolicznych miejscowościach. Stężenie chloru w sieci jest wyższe aż dwudziestokrotnie. Wszystko po to, aby zneutralizować bakterię.

Każdego dania sanepid przekazuje informacje o kilkunastu nowych osobach zarażonych legionellą. Są to przede wszystkim starsi mieszkańcy Rzeszowa i najbliższych okolic, którzy chorują mają inne choroby współistniejące. Wciąż nie wiadomo, co jest źródłem zakażenia. Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne. Pierwsze wyniki badań z pobranych próbek z instalacji wody ciepłej z punktów pobrań z miejskich wodociągów w Rzeszowie będą znane w poniedziałek (28 sierpnia). Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował w piątek, że ABW sprawdza przyczyny zakażeń legionellą w Rzeszowie.

Większość mieszkańców Rzeszowa do tematu Legionelli podchodzi jednak ze spokojem. - Na dzień dzisiejszy z oficjalnych informacji i tego, co się mówi w Rzeszowie, nie obawiam się. Z tego co mi wiadomo, bakteria przenosi się droga kropelkową i są narażeni przede wszystkim ludzie chorzy, zmagający się z chorobami onkologicznymi, osłabieni. Nie mam problemu z tym żeby się kąpać, czy zmywać naczynia. Wodę od zawsze piję filtrowaną - mówił nam pan Wojciech, mieszkaniec Rzeszowa.

W weekend wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował o starszym mężczyźnie z powiatu opolskiego z województwa lubelskiego, który trafił do szpitala w Lublinie z zakażeniem Legionellą. Mężczyzna przebywał w Rzeszowie.

Legionella jest bakterią, która żyje w zbiornikach wodnych, sieciach wodociągowych, systemach klimatyzacji czy basenach. Zakażenie może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, takich jak niewydolność oddechowa czy zaburzenie pracy nerek. Legionellą nie można się zarazić od człowieka albo pijąc wodę, w której znajduje się bakteria. Do zakażenia dochodzi podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody.