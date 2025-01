Leżał w nocy na zaśnieżonym chodniku. 32-latek omal nie zamarzł

Dramatyczny pożar domu w Hermanowej. Nie żyje 45-latek. Co się stało?

O włos od tragedii

Dzięki osobie, która zobaczyła leżącego mężczyznę i zgłosiła to policjantom, udało się uratować 32-latka. Leżał w nocy na zaśnieżonym chodniku. Był pod wpływem alkoholu. Nie był w stanie podnieść się o własnych siłach. Ostatecznie trafił do szpitala w Jaśle, a później do policyjnej izby zatrzymań.

- Kiedy próbował się podnieść, nie mógł utrzymać równowagi, a kontakt z nim był bardzo utrudniony. Policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego przewieźli bezdomnego mężczyznę do jasielskiego szpitala, a następnie do policyjnej izby zatrzymań, aby wytrzeźwiał i nie zamarzł - informują policjanci.

Osoby narażone na wychłodzenie. Apel policji

Policjanci apelują, by w takich przypadkach nie pozostawać obojętnym.

- Pamiętajmy, że zima, to dla osób bezdomnych bardzo ciężki okres ze względu na niskie temperatury, które zagrażają ich zdrowiu lub życiu. Dlatego jasielscy funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Dzielnicowi podczas patroli sprawdzają pustostany, ogródki działkowe oraz altanki - czytamy.

Nie tylko osoby w kryzysie bezdomności są narażone na wychłodzenie. Dotyczy to również osób starszych, czy nietrzeźwych, znajdujących się na zewnątrz.

- Dlatego apelujemy, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Pamiętajmy, że kiedy widzimy taką osobę, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy 112 i powiadomić o tym służby - apelują policjanci.

Jeśli zgłoszenie nie wymaga pilnej interwencji, możemy go dokonać na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa lub powiadomić dzielnicowego o miejscu przebywania osób bezdomnych.

Kolędowanie pod niezwykłą szopką Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.