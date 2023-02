Mała Pola chora na SMA opuściła OIOM. Rodzice: "Będziemy walczyć o naszą córeczkę"

Jasienica Rosielna. Czołówka BMW z tirem. Jedna osoba trafiła do szpitala

Zebranie 9,5 miliona na lek dla chorej na SMA dziewczynki było ogromnym szczęściem dla rodziców i wszystkich osób, które walczyły o każdą złotówkę dla malutkiej Poli. Niestety, niedługo później przyszedł straszny cios. W środę, 25 stycznia 2023, rodzice Poli Matuszek z Białobok zamieścili druzgocący wpis w mediach społecznościowych, z którego wynikało, że Pola zadławiła się i trafiła do szpitala. Zaczęła się walka o życie dziewczynki.

W środę (22 lutego 2023) wieczorem rodzice Poli przekazali najnowsze informacje o stanie zdrowia dziecka.

- Kochani, infekcja, która zaatakowała Polę, na szczęście ustępuje. Polunia opuściła OIOM i została przeniesiona na oddział neurologii. Wiemy już, że po skończeniu antybiotykoterapii Pola dostanie kolejną dawkę nusinersenu (lek na SMA - przyp. red.). Ciężko jest do tego wracać, ciężko o tym myśleć, bo nie tak to miało wyglądać... Ale nie poddamy się i będziemy walczyć o naszą córeczkę. Przed nami intensywna, wielopłaszczyznowa rehabilitacja… Polunia jest całym naszym światem i nie przestajemy wierzyć, że będzie lepiej, ta wiara każdego dnia daje nam nadzieję i motywację, by walczyć z całych sił. Dziękujemy za Waszą ciągłą obecność w życiu naszej Poli. Pola ma najlepszy Team #teamPoli - napisali rodzice dziewczynki.

