Mała Pola wciąż na OIOM-ie. Są nowe informacje "Nasza maleńka córeczka walczy"

Wielkie szczęście, jakim było zebranie 9,5 miliona na lek dla chorej na SMA dziewczynki zostało bardzo szybko zaburzone. W środę, 25 stycznia 2023, rodzice malutkiej Poli Matuszek z Białobok zamieścili druzgocący wpis w mediach społecznościowych. Pola zadławiła się i trafiła do szpitala. Zaczęła się walka o życie Poli. W jakim stanie jest teraz? Jej rodzice zamieścili w czwartek (16 lutego 2023) tuż przed godziną 22.00 wpis:

- Witajcie #teamPoli. Trzy dni temu, pisaliśmy, że nie wiemy, co przyniesie kolejna minuta… Dziś… Polę znowu zaatakowała infekcja, a w związku z tym nadal pozostaje na OIOM-ie. Został włączony kolejny antybiotyk. Nasza maleńka córeczka walczy. Zostaliśmy też poinformowani o wyniku rezonansu główki Poli. I choć wynik powinien nam dawać nadzieję, bo pokazuje, że obrzęk mózgu się zmniejszył, jednak… niedotlenienie trwało na tyle długo, by spowodować poważne uszkodzenia w mózgu Poluni. Jak bardzo poważne? Nie wiemy... I nikt nie jest w stanie tego powiedzieć... kolejne dni a może i tygodnie nie będą należały do łatwych ale wierzymy ze stan Poli się poprawi i nieustannie modlimy się o cud. Dziękujemy za wasze wsparcie - czytamy we wpisie.

