Malutka Popi została bez mamy, bez człowieka umrze [WIDEO, GALERIA]

Zaledwie kilkudniowa, maleńka Popielca trafiła do Fundacji Ada. To sierotka, której burze zabiły mamę. To miniaturowe stworzonko bez pomocy człowieka nie przeżyje, więc trafiła do przemyskiej Lecznicy. Tam dostała imię Popi i co dwie godziny w dzień i w nocy otrzymuje pokarm.