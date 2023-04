Mama pięcioraczków przekazała cudowne wieści. Chodzi o małą Elę

Narodziny pięcioraczków, to wydarzenie, które obiło się szerokim echem w całej Polsce. Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy przyszły na świat w krakowskim szpitalu 12 lutego 2023. Takie narodziny zdarzają się niezwykle rzadko! Dominika i Vincent Clarke na co dzień mieszkają we wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój. Marzyli o dużej rodzinie, dlatego chociaż wychowywali już siedmioro dzieci, zapragnęli ósmego dziecka. Rodzina znacznie się jednak powiększyła!

Przyszedł jednak cios. Henry James Clarke, jeden z pięcioraczków żył zaledwie 3 dni, odszedł 15 lutego. Starsze rodzeństwo pożegnało zmarłego maluszka we wzruszający sposób. Wypuścili w niebo biało-niebieskie balony i przed domem zapalili race na znak pamięci. Kolejny z chłopców musiał przejść operację serca. Charli miał "dziurkę w sercu". Na szczęście, operacja się udała, a chłopiec wrócił już do pozostałych sióstr w szpitalu.

Z kolei pani Dominika po porodzie musiała przejść operację kolana, które nie wytrzymało ciężkiej ciąży. Wylądowała na wózku inwalidzkim, żeby nie przeciążać zoperowanego stawu. Ostatnio jednak wydarzyła się cudowna rzecz!

Szczęście w rodzinie pięcioraczków. Małą Ela jest już w domu

Mama pięcioraczków, pani Dominika zdradziła nam tuż przed Wielkanocą, że mała Elizabeth być może wróci na święta do domu. Tak się jednak nie stało. Na Elę trzeba było trochę poczekać, ale stało się! Dziewczynka jest już w domu.

- Nasza mała Ella już w domku - poinformowała mama pięcioraczków.

Na wpis z cudowną wiadomością żywo zareagowali internauci: "Wszystkiego dobrego i żeby rodzeństwo jak najbardziej dołączyło do siostrzyczki." ; "Zdrowia dla córeczki"; "Cudowne wiadomości. Oby reszta rodzeństwa szybciutko dołączyła do siostrzyczki" - to tylko niektóre z nich.

