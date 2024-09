Mama pięcioraczków z Horyńca pokazała, jak wygląda "szkolny poranek". Dzieci poszły do szkoły w Tajlandii

Festiwal OFF Rzeszów. Najlepsze spektakle z całej Polski w stolicy Podkarpacia

Słodkie wakacje zakończone - rok szkolny został oficjalnie rozpoczęty, a pociechy znów zasiadły w szkolnych ławach. Również w rodzinie pięcioraczków z Horyńca, która obecnie mieszka w Tajlandii zaszły podobne zmiany. Jak się okazało, dzieci w Tajlandii rozpoczęły szkołę nieco wcześniej. 2 września, kiedy dzieci w Polsce ruszyły na rozpoczęcie roku szkolnego, pani Dominika dodała zdjęcie swoich pociech w mediach społecznościowych z podpisem:

- Nasza 6 zaczęła szkołę już w zeszły poniedziałek - a Wam życzymy udanego startu w rok szkolny ❤️.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Tajlandii. Jak wygląda?

Pani Dominika pokazała, jak wygląda poranek tuż przed wyjściem do szkoły w rodzinie wielodzietnej. Mycie zębów, ubieranie, przygotowywanie kanapek, ostatnie poprawki ubioru - to zna niemal każda rodzina, jednak u rodziny pięcioraczków z Horyńca są to zadania realizowane na większą skalę.

Gdy udało się zebrać uczniów, pani Dominika wraz z dziećmi podjechała do szkoły samochodem. Rozpoczęcie roku odbyło się na świeżym powietrzu. Pod filmem pojawiło się sporo komentarzy. Oto niektóre z nich:"Życzę wszystkim dzieciom dobrych ocen w szkole!""Dzięki bardzo za ten filmik 🙌❤️, widać że wszędzie te poranki wyglądają podobnie. Pozdrawiam 🤗""Powodzonka w szkole 😍 wszystko pięknie zorganizowane i bardzo ładne ubranka🥰"

Rodzina pięcioraczków z Horyńca

Rodzina pięcioraczków to jedna z najbardziej rozpoznawalnych rodzin w Polsce. Losy pani Dominiki oraz pana Vincenta i ich dzieci śledzi mnóstwo osób - głównie w internecie, chociaż kiedyś rodzina występowała również w telewizji TVN w cyklu "Pełna chata". Jakiś czas temu rodzina ogłosiła wielką życiową zmianę - przeprowadzkę do Tajlandii! Od kilku miesięcy pani Dominika pokazuje, jak wygląda życie rodziny za granicą. Życie w willi z basenem, próbowanie nowych przysmaków, odkrywanie wyspy i odnalezienie się w zupełnie nowej rzeczywistości - wszystko to można śledzić w mediach społecznościowych rodziny.

