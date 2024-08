Mama pięcioraczków z Horyńca miała bolesny wypadek w Tajlandii! Mówi o wielkim szczęściu

Bazzar czyli klimatyczny targ na Fosie. Oto, co można było kupić

Mama pięcioraczków z Horyńca miała przykry wypadek w Tajlandii. Po urazie stopy podejrzewała, że mogła połamać palce! Zaniepokojeni obserwujący domagali się informacji o jej stanie zdrowia.

"Dziękuję za ogromną troskę, porady i wsparcie - palce sine, ale na szczęście nie złamane, za co jestem ogromnie wdzięczna" - przekazała pani Dominika. Faktycznie może mówić o ogromnym szczęściu. Przy tak aktywnym trybie życia unieruchomienie stopy byłoby katorgą!

"Już na drugi dzień mogłam nimi swobodnie poruszać. Są tylko sine i obolałe, a to pewnie potrwa jeszcze jakiś czas" - dodała mama pięcioraczków. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

To nie pierwszy wypadek

To nie był pierwszy wypadek w rodzinie pięcioraczków odkąd wyprowadzili się do Tajlandii. Niedługo po przybyciu do kraju państwo Clarke podczas jazdy skuterem zostali złapani przez burzę. Oberwanie chmury nastąpiło nagle i w oka mgnieniu wpadli w lekki poślizg, po czym przewrócili się. "Kłopoty w raju... pierwszy prawdziwy sztorm, monsun, oberwanie chmury i pierwszy wypadek... (...) Vince mocno przestraszony i poturbowany, raczej bez większych obrażeń, zdarta skora i siniaki i ogólnie obolały. Ja poważna kontuzja kolana, nie jestem w stanie nagrywać, bo ból jest przeraźliwy" - informowała mama pięcioraczków. Konieczna była wizyta u lekarza, na szczęście wszystko zakończyło się dobrze.