Mężczyzna nie żyje. Policja zatrzymała dwóch 17-latków

Jacek Chlewicki
2026-03-31 17:56

Tragiczne zdarzenia w gminie Wielkie Oczy (woj. podkarpackie). Nie żyje 45-letni mężczyzna. W sprawie zatrzymano dwóch nastolatków. Śledztwo jest na wstępnym etapie, a kluczowe ustalenia ma przynieść zaplanowana na środę sekcja zwłok.

Autor: Fotodax/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 30 marca, przed godz. 11. O wszystkim służby powiadomiła kobieta. 45-letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. - Na miejscu potwierdzono, że doszło do zdarzenia, w wyniku którego poważnych obrażeń doznał 45-letni mężczyzna. Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się uratować - powiedziała lokalnemu portalowi elubaczow.com mł. asp. Marzena Mroczkowska z KPP w Lubaczowie.

Zatrzymani mają po 17 lat, więc odpowiadają jak dorośli. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie, która prowadzi intensywne czynności dowodowe. - Wstępnie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze zdarzeniem o charakterze śmiertelnym, które różnie może być zakwalifikowane - przekazała rzecznik prokuratury, Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POBICIE