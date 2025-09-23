Miał 3,5 promila alkoholu i prowadził samochód. Kierowca zatrzymany w Przemyślu

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-09-23 13:12

37-letni mężczyzna, mając ponad 3,5 promila alkoholu we krwi, wsiadł za kierownicę opla. Jego niebezpieczną jazdę zauważyli świadkowie, którzy natychmiast powiadomili policję. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a grozi mu nawet 5 lat więzienia. Co więcej, okazało się, że to nie pierwszy raz, kiedy siada za kółkiem po alkoholu. Przypominamy, że jazda pod wpływem alkoholu jest nie tylko nielegalna, ale przede wszystkim stanowi ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Autor: Anna Kisiel

Pijany kierowca zatrzymany w Przemyślu. Miał ponad 3,5 promilaW miniony czwartek, na ul. Sikorskiego w Przemyślu, doszło do niebezpiecznej sytuacji. Świadek, który powiadomił dyżurnego przemyskiej komendy, zwrócił uwagę na kierowcę opla, którego zachowanie wskazywało, że może być nietrzeźwy. Mimo to kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Na szczęście zgłaszający natychmiast przekazał policji szczegółowe informacje o pojeździe i wyglądzie kierującego.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu szybko zareagowali i zauważyli opisany pojazd na osiedlu przy ul. Sikorskiego. Wewnątrz siedział mężczyzna odpowiadający rysopisowi. Badanie trzeźwości potwierdziło podejrzenia – mężczyzna miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie.

Recydywista za kółkiem. Grozi mu do 5 lat więzienia

37-letni mieszkaniec Przemyśla został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do czego się przyznał. Jak informuje policja, mężczyzna był już wcześniej karany za to samo przestępstwo. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

- Apelujemy o rozwagę, rozsądek oraz trzeźwość za kierownicą. Pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie, na które nie ma przyzwolenia – podkreślają policjanci z Przemyśla - Nawet niewielka ilość alkoholu sprawia, że nasza zdolność reakcji i umiejętności prowadzenia spada. Jeżeli nie mamy pewności co do stanu trzeźwości, nie wsiadajmy za kierownicę!

PRZEMYŚL