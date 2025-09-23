Mąż doniósł na żonę, a oboje trafili za kraty. Dzieci pod opieką rodziny

- Mąż doniósł na żonę, że pod wpływem środków odurzających opiekuje się dziećmi.
- Okazało się, że żona była trzeźwa, ale doszło do awantury.
- W mieszkaniu małżeństwa, gdzie doszło do kłótni, policjanci znaleźli blisko 5 gramów mefedronu.
- Oboje rodzice zostali zatrzymani, a dzieci trafiły pod opiekę rodziny. Jakie konsekwencje czekają małżonków?
Mielec. Zgłoszenie o nietrzeźwej matce
Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 22:00. Mężczyzna zgłosił, że jego żona, będąc pod wpływem alkoholu i środków odurzających, opiekuje się ich dwójką dzieci. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że zarówno 22-letnia kobieta, jak i 32-letni zgłaszający byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazywały na to, że między małżonkami doszło do kłótni.
Mefedron w mieszkaniu – rodzice zatrzymani
Jak poinformowała podkom. Bernadetta Krawczyk z KPP Mielec, podczas interwencji, policjanci znaleźli w mieszkaniu substancje zabronione. Wstępne badanie potwierdziło, że jest to mefedron. Łącznie zabezpieczono blisko 5 gramów narkotyku. Zarówno 32-letni mężczyzna, jak i 22-letnia kobieta zostali zatrzymani i trafili do policyjnej izby zatrzymań.
Dzieci pod opieką rodziny
Dzieci zostały przekazane pod opiekę najbliższej rodziny. Policjanci sporządzą dokumentację z interwencji i skierują do Sądu Rejonowego - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Mielcu wniosek o wgląd w sytuację rodzinną. Kobieta i mężczyzna odpowiedzą za posiadanie substancji zabronionych. Po zakończeniu czynności przez policjantów, akta sprawy zostaną przekazane do Prokuratury Rejonowej w Mielcu.