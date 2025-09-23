Mąż doniósł na żonę, a oboje trafili za kraty. Dzieci pod opieką rodziny

Mąż doniósł na żonę, że pod wpływem środków odurzających opiekuje się dziećmi.

Okazało się, że żona była trzeźwa, ale doszło do awantury.

W mieszkaniu małżeństwa, gdzie doszło do kłótni, policjanci znaleźli blisko 5 gramów mefedronu.

Oboje rodzice zostali zatrzymani, a dzieci trafiły pod opiekę rodziny. Jakie konsekwencje czekają małżonków?

Mielec. Zgłoszenie o nietrzeźwej matce

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 22:00. Mężczyzna zgłosił, że jego żona, będąc pod wpływem alkoholu i środków odurzających, opiekuje się ich dwójką dzieci. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że zarówno 22-letnia kobieta, jak i 32-letni zgłaszający byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazywały na to, że między małżonkami doszło do kłótni.

Mefedron w mieszkaniu – rodzice zatrzymani

Jak poinformowała podkom. Bernadetta Krawczyk z KPP Mielec, podczas interwencji, policjanci znaleźli w mieszkaniu substancje zabronione. Wstępne badanie potwierdziło, że jest to mefedron. Łącznie zabezpieczono blisko 5 gramów narkotyku. Zarówno 32-letni mężczyzna, jak i 22-letnia kobieta zostali zatrzymani i trafili do policyjnej izby zatrzymań.

Dzieci pod opieką rodziny

Dzieci zostały przekazane pod opiekę najbliższej rodziny. Policjanci sporządzą dokumentację z interwencji i skierują do Sądu Rejonowego - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Mielcu wniosek o wgląd w sytuację rodzinną. Kobieta i mężczyzna odpowiedzą za posiadanie substancji zabronionych. Po zakończeniu czynności przez policjantów, akta sprawy zostaną przekazane do Prokuratury Rejonowej w Mielcu.