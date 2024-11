Miał blisko 4 promile, a przy sobie mefedron. Wsiadł za kółko, ale nawet auto odmówiło posłuszeństwa

Do zdarzenia doszło w piątek 22 listopada w Stalowej Woli na ul. Tysiąclecia. Policjanci otrzymali telefon z informacją, że mężczyzna który chwieje się na nogach, wsiada do pojazdu i próbuje uruchomić silnik.

Policjanci, którzy pojechali na miejsce od razu zobaczyli mężczyznę, który próbował pchać skodę. Okazał się nim 27-letni mieszkaniec Stalowej Woli.

- Mężczyzna przyznał, że chwilę wcześniej kierował pojazdem jednak zgasł mu silnik. Kiedy nie udało mu się ponownie go uruchomić, postanowił przepchnąć auto na pobliski parking - podaje podkarpacka policja.

Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny.

- Alkomat wskazał blisko 4 promile w jego organizmie. 27-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Stracił też uprawnienia do kierowania pojazdami. W trakcie czynności mundurowi ujawnili przy nim dwa woreczki z zawartością białej substancji. Wstępne badania wykazały, że to mefedron. W niedzielę mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości - informują policjanci.