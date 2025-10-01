Miały do przejechania ledwie kilkaset metrów, ale 4-latka i tak zginęła! Nowe fakty o tragedii w Dulczy Wielkiej

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-01 15:05

Prokuratura w Mielcu prowadzi śledztwo ws. śmiertelnego wypadku w Dulczy Wielkiej, gdzie zginęła 4-letnia dziewczynka; w tej sprawie nikt nie usłyszał na razie zarzutów. Ofiara i jej matka miały do przejechania ledwie kilkaset metrów, jakie dzieliły przedszkole od ich domu, ale w tym czasie zderzyły się z kierującym oplem. Dziecko nie siedziało w foteliku i nie miało zapiętych pasów.

  • Tragiczny wypadek w Dulczy Wielkiej, gdzie zderzyły się opel i fiat, skończył się śmiercią 4-letniej dziewczynki.
  • Kierujący oplem, według wstępnych ustaleń policji w Mielcu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, a dziecko nie było przewożone w foteliku ani zapięte pasami.
  • Czy zaniedbania w przewożeniu dziecka wpłyną na zarzuty w prokuratorskim śledztwie?

Dulcza Wielka. Śmiertelny wypadek 4-latki. Miała do domu kilkaset metrów

Kierująca fiatem kobieta, która podróżowała z 4-letnią córką, miała do przejechania kilkaset metrów, ale to wystarczyło, by w Dulczy Wielkiej w powiecie mieleckim doszło do śmiertelnego wypadku. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 22 września. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący oplem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kobiecie i 4-latce, wskutek czego oba pojazdy zderzyły się. Dziewczynka zginęła na miejscu.

Kontrowersji całemu wypadkowi dodaje fakt, że dziecko nie znajdowało się w foteliku ani nie miało zapiętych pasów bezpieczeństwa, jadąc ponadto na przednim fotelu pasażera. Jak przekazała policja w Mielcu, pasy zapięła za to jego matka. W związku ze zdarzeniem wszczęto prokuratorskie śledztwo prowadzone w kierunku artykułu 177 par. 2 Kodeksu karnego, czyli spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

- W tej sprawie nikt nie usłyszał na razie zarzutów, a decyzja o ich ewentualnym przedstawieniu zapadnie prawdopodobnie dopiero po otrzymaniu opinii biegłego ds. rekonstrukcji wypadków drogowych - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Konrad Włoszczyna, prokurator rejonowy w Mielcu.

BMW owinęło się wokół drzewa

Polecany artykuł:

Kierujący ciężarówką zszokował całe miasto! Tak się skończyła próba przejazdu p…
Super Express Google News
Wypadek w Dulczy Wielkiej. Nie żyje 4-latka
5 zdjęć
Pokój Zbrodni
Mateusz poczekał, aż Kasia zaśnie. Później chwycił za maczetę | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIECKO
WYPADEK
POLICJA MIELEC