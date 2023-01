Mieszkańcy Rzeszowa będą uciekać i porzucać swoje domy? Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego na 2023 rok

Krzysztof Jackowski, słynny jasnowidz z Człuchowa przekazał w rozmowie z "Super Expressem", co zobaczył w swojej wizji na 2023 rok w przypadku Rzeszowa. Nie są to jednak dobre wieści. Ponura wizja przedstawia uciekających rzeszowian, którzy wierzą w to, że wrócą do swoich domów. To jednak może nie nastąpić. Skąd taka ucieczka? Według słynnego jasnowidza Rosjanie na Ukrainie użyją broni biologicznej, a jedna z rakiet może trafić w elektrownie atomową.

Mieszkańcy Rzeszowa będą uciekać? Przerażająca wizja jasnowidza

Jasnowidz Krzysztof Jackowski, jest pewny, że rok 2023 nie będzie normalny dla mieszkańców Rzeszowa. Co czeka rzeszowian?

- Boje się tego powiedzieć. Rzeszów to może być rejon, w którym ludzie na własną rękę będą wyjeżdżać. Będą wyjeżdżać, ponieważ będą się czegoś bali. Będą wyjeżdżać nie na stałe, a z myślą, że wyjadą na jakiś czas. Ci którzy wyjadają i będą chcieli wrócić, będą mieli problem - przewiduje Jackowski.

Będzie rządzić Komisja Tymczasowa?

Jasnowidz przewiduje, że nie będzie wyborów, a rządzić będzie Komisja Tymczasowa, na którą wszyscy się zgodzimy.

- Dla nas nie będzie to miało żadnego znaczenia, kto wygra i jaka siła będzie rządzić. My będziemy mieli zupełnie inne kłopoty. Wcale nie jest takie pewne czy nasz kraj, poszczególne regiony zachowają w przyszłości suwerenność. Ja mówię coś, co nie ma sensu ale proszę pamiętać, że dwa lata temu mówiłem o tym, że będzie wojna i też wtedy to nie miało sensu - mówi nam Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz przewidział śmierć prezydenta Rzeszowa

Jasnowidz z Człuchowa przewidział upadek banków. Zapowiedział koronawiusa i wojnę na Ukrainie. W swojej wizji dwa lata temu temu pytany o to, jak będzie żyło się Polakom w poszczególnych miastach zobaczył śmierć prezydenta Rzeszowa. Jego przepowiednia się spełniła.

Krzysztof Jackowski mówi o tym jak będzie rok 2023 dla mieszkańców Rzeszowa