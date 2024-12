Mieszkańcy Urzejowic co roku zachwycają pomysłowością i sami wykonują ozdoby świąteczne!

Urzejowice to stosunkowo duża wieś. Jej mieszkańcy, których jest ponad 1700 osób, wraz z sołtysem postanowili w niezwykły sposób upiększyć miejsce, w którym żyją. Wiele osób jadących w Bieszczady musi zajrzeć do Urzejowic. Przy głównej drodze nieopodal kościoła uwagę przejeżdżających kierowców skupiają kolorowe dekoracje. Jest ich kilkanaście. Jadąc od Przeworska, pierwsze, co rzuci się nam w oczy, to lalki w dziecięcych strojach na małych sankach, które ciągnie renifer wykonany z choiny. Zwierzę ma oczy, rogi z gałązek, uzdę z czerwonej kokardy, kolorowe bombki do ozdoby i lejce ze świątecznych łańcuchów choinkowych. Potem dostrzeżemy zastęp Mikołajów z pieńków drzewa i wielką szopkę.

W środku są figury świętej rodziny, oraz królowie pasterze i mnóstwo zwierząt. Mały anioł zbiera datki na powiększenie szoki, a obok dla mieszkańców zapakowano m.in. małe torebki z sianem, które mogli zabierać przed wigilią do swoich domów. Nad szopką która wieczorem jest cała oświetlona widzimy przesłanie: „Żyjmy jak święta rodzina” . Za tradycyjną szopką można obejrzeć niemal całe miasteczko z drewna. Jest nie tylko wielki kościół i domy, ale i wiatraki, oraz mnóstwo ozdób np. z palet, które są ułożone w miniaturowe budynki, a po świętach trafią do rolników którzy wykorzystują je do przechowywania warzyw.

Ozdoby są w dużej mierze ekologiczne, bo z naturalnych materiałów. A chochoły, dzieci na sankach i renifery ozdobione są bombkami od mieszkańców. Przy drodze stoją tez wielkie sanie które prowadzi Mikołaj rozmiarów dorosłego mężczyzny. Z Mikołajem z tyłu na saniach jedzie unikatowy renifer, który pilnuje wielkich prezentów, a sanie są ciągnięte przez dwa drewniane renifery. Wszystko również jest podświetlone i nie ma nikogo, kto przeszedłby obojętnie obok tych wszystkich ozdób.

Mieszkańcy Urzejowic nie tylko przekazują swoje materiały na całą aranżację, ale i sami wykonują wszystko. Czasem zobaczą coś za granicą, czasem szukają inspiracji w sieci, a czasem pomysł sam wpada im do głowy i go realizują. Stałym elementem drewnach ozdób jest tabliczka z napisem Urzejowice oraz „Sołectwo Urzejowice Tu jest Polska” z lokalnym herbem.

Sołtys wsi wraz z mieszkańcami przygotowują różne aranżacje od kilku lat. Zaczęło się od szopki, która stała na podwórku sołtysa, potem przeniesiono ją w centralne miejsce na wsi, żeby cieszyła wszystkich mieszkańców. Potem były ozdoby wielkanocne i letnia orkiestra. Nie ma nikogo kto przejeżdżałby przez Urzejowice i nie zwrócił uwagi na tę aranżację.

Świąteczna jest piękna nie tylko w dzień, ale i wieczorową porą ma swój niepowtarzalny urok. Co najważniejsze mieszkańcy są bardzo dumni ze swoich ozdób i cieszą się gdy ktoś się przy nich zatrzymuje. Jednak zawsze jest pod czujnym okiem urzejowiczan, którzy dbają, by nikt nie zrobił krzywdy ich pięknej wystawce.