Most Załęski w Rzeszowie otwarty. Coraz bliżej Wisłokostrady

Od poniedziałkowego (30 czerwca) poranka kierowcy w Rzeszowie mogli już korzystać z mostu Załęskiego oraz ronda! Most ma długość 81 m i szerokość 31,2 m. Ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. To jednak nie wszystko - zostało oddane do użytku również przebudowane skrzyżowanie ul. Siemieńskiego z ul. gen. Maczka oraz odcinek ul. Ciepłowniczej wraz z nowym rondem. Jak zaznacza Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa obecnie obsługuje ono zjazd z mostu, ale w przyszłości także z budowanej estakady nad torami.

- Dziś otworzyliśmy nowy most Załęski! Ostatniego dnia czerwca, tak jak obiecałem to rzeszowianom. Wielokrotnie rozmawiałem z mieszkańcami, by tę przeprawę i drogi do niej prowadzące uruchomić szybciej, nie czekając do zakończenia budowy całej Wisłokostrady. Bardzo mocno prosili o to także działkowcy, którzy w rejonie ul. Ciepłowniczej mają swoje ogrody i chcieli do nich szybciej i bardziej komfortowo docierać - informuje Konrad Fijołek.

Most Załęski otwarty. Wydano 50 mln zł

Pierwszy most Załęski wybudowano 33 lata temu - był dwujezdniową przeprawą. W jego miejscu pojawił się czteropasmowy most. Na otwartym odcinku przebudowano również oświetlenie, wybudowano i przebudowano zjazdy.

- Wartość tych wszystkich prac to 50 mln zł - podaje prezydent Rzeszowa.

Wisłokostrada. Wielka inwestycja Rzeszowa

Most Załęski jest częścią Wisłokostrady, która w całości ma być gotowa wiosną 2026 roku.

- Prace idą bardzo sprawnie. To jedna z największych inwestycji w historii naszego miasta - warta aż 184 mln zł - zaznacza prezydent Fijołek.

Wisłokostrada to najważniejsza drogowa inwestycja stolicy Podkarpacia. Zgodnie z umową Wisłokostrada w całości miała zostać oddana do użytku wiosną 2026 roku. Nowa trasa połączy al. Rejtana z ul. Gen. Maczka, będzie miała ponad dwa kilometry długości. Częścią Wisłokostrady jest budowa dużych obiektów inżynierskich takich jak jak właśnie nowo otwarty most Załęski, estakada nad torami kolejowymi, nowy most nad Młynówką i mury oporowe zabezpieczające osuwisko.