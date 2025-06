Zakończył się Festiwal OFF Rzeszów. Rekordowa liczba propozycji i mocne akcenty

Festiwal OFF Rzeszów to projekt Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Od soboty (21 czerwca 2025) w ramach festiwalu oglądać można było propozycje przygotowane przez artystów niezależnych z całej Polski. Ze 115 zgłoszeń organizatorzy wybrali w tym roku rekordowo dużo propozycji – sześć spektakli, koncert, a na deser także dwa lokalne wydarzenia towarzyszące.

To był czas na przyjrzenie się naturze ludzkiej czasem w krzywym, a czasem w powiększającym lustrze. Lęki, dramaty, choroby, a nawet śmierć - żaden z trudnych tematów nie został pominięty. Często przez śmiech, który nierzadko przechodzi w refleksję nad ludzką naturą artyści próbowali nakłonić widzów do zadumy.

- Gdyby szukać wspólnego mianownika dla programu tegorocznego Off-Rzeszowa, to byłaby to najpewniej ciekawość, z jaką artystki i artyści przyglądają się drugiemu człowiekowi, sąsiadowi, współobywatelowi, Polakowi. A obserwacje te, mimo że często podszyta krytyką czy ironią, nie są na pewno pozbawiona ciepła i czułości, oraz poczucia humoru, który także można uznać, za wyznacznik tegorocznej edycji - mówiła Katarzyna Knychalska, kuratorka OFF Rzeszów.