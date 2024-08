Najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW. W tych miejscach będzie najgroźniej. Szkody mogą być ogromne

"To już jest koniec". Rodzice pięcioraczków z Horyńca właśnie to ogłosili

IMGW wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia dla Podkarpacia. Przez Polskę przechodzi bowiem front burzowy nazywany również letnią linią nawałnic.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, linia nawałnic jest szczególnie aktywna nad Kielecczyzną oraz Małopolską. Jednak w godzinach popołudniowych najbardziej aktywna będzie w południowo wschodniej części Polski. Opady deszczu wynoszą 20-60 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągają prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę. Obecnie przemieszczają się w kierunku Mazowsza, Podkarpacia i Lubelszczyzny.

Ostrzeżenie IMGW w środę, 21 sierpnia przed południem otrzymali mieszkańcy aż sześciu województw.

"Uwaga! Dziś 21.08 prognozowane burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie"- brzmi alert RCB.

Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców województw:

małopolskiego;

podkarpackiego;

lubelskiego;

świętokrzyskiego;

mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński, łosicki);

śląskiego (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, pszczyński, raciborski, rybnicki, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, wodzisławski, Żory, żywiecki).

Mieszkańców Podkarpacia ostrzega również Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.

Trzeci stopień zagrożenia obejmuje: powiaty: bieszczadzki,brzozowski, jarosławski, Krosno, krośnieński, leski, łańcucki, przemyski, Przemyśl,przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki i strzyżowski, powiaty: dębicki i jasielski.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 2:00 dnia 22.08.2024. Burzom i silnemu wiatrowi mogą towarzyszyć gwałtowne wyładowania atmosferyczne. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest wysokie, szacuje się je na 80 procent. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 65 mm,punktowo kumulacja do 80 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

