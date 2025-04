Nawet 400 tys. zł na rozwój Twojego start-up! Trwa nabór do Deeptech Akcelerator

"Woda wlewała się oknem do mieszkania". Rodziny z Pawłosiowa straciły wszystko. Wstrząsające relacje mieszkańców

Pawłosiów: Woda wlewała się do domów oknami! Powodzianie błagają o pomoc

To była koszmarna Wielkanoc. Nawałnica zniszczyła 150 domów. Trwa wielkie sprzątanie

Startupy, które chcą rozwijać swoje innowacyjne rozwiązania, mogą aplikować do jednej z dwóch ścieżek akceleracji: ścieżki branżowej Technologie informacyjno-komunikacyjne, gdzie wartość dofinansowania wynosi do 400 tys. zł, oraz ścieżki sector agnostic, w której można zdobyć do 200 tys. zł.

Ścieżka Technologie informacyjno-komunikacyjne wspiera startupy z sektora ICT. Obejmuje inteligentne systemy transportowe, cyberbezpieczeństwo oraz nowe architektury sieciowe. Akceleracja sector agnostic pozwala na rozwój startupów, które wychodzą poza ramy określone w ścieżce branżowej. Nie ogranicza się zatem do konkretnych branż czy sektorów.

Oprócz finansowania, startupy zyskują wsparcie w postaci mentoringu oraz dostęp do sieci kontaktów, które pozwolą im przyspieszyć proces komercjalizacji swoich produktów. Co ważne, ścieżka branżowa daje możliwość wdrożenia pomysłu u konkretnego odbiorcy technologii. Wśród nich są takie firmy jak: Idei, OpTeam, TechOcean, NETRIX, CETUSPRO, Stal Rzeszów S.A, Centrum Medyczne MEDYK, PKP, ORANGE.

Projekt opiera się na silnych partnerstwach, dlatego do współpracy zaprosiliśmy firmy nastawione na rozwój i innowacje. Dla przykładu, OpTeam chce wdrożyć zaawansowane rozwiązania z zakresu robotyzacji. Z kolei Ideo swoje wyzwania lokuje w obszarach takich jak: low-code, e-learning i marketplace – podkreśla Michał Tabisz, prezes zarządu PCI.

Środki na rozwój biznesowych projektów pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki z programu Startup Booster Poland, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu przekracza 14,5 mln zł i zakłada trzy rundy naboru. W pierwszym naborze wpłynęło 107 wniosków. Do programu akceleracyjnego zaproszono 16 startupów, przyznając im w sumie blisko 5 mln zł.

Zgłoszenia do akceleracji DeepTech Akcelerator, w ramach II naboru, można składać do 30 kwietnia 2025 r., do godziny 23:59. Aplikacje są przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: akceleratorpci.org.