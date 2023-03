Niedźwiedzie przychodzą w te miejsca szukać żywności. Leśnicy ostrzegają turystów

Na profilu Nadleśnictwa Baligród pojawiło się nagranie z niedźwiedziem, który przyszedł na parking najprawdopodobniej po to, by poszukać pożywienia. Słynny leśniczy Kazimierz Nóżka postanowił zaapelować do turystów, którzy wraz z nadejściem wiosny będą się pojawiać w Bieszczadach coraz liczniej.

- Zachowajmy porządek wokół parkingów, wiat turystycznych i przystanków...niedźwiedzie zachodzą w te miejsca w poszukiwaniu pożywienia... - napisał.

Na nagranie i przestrogę zareagowali internauci.

"Bardzo cenna uwaga i przestroga dla wszystkich, którzy korzystają i będą jeszcze korzystać z parkingów itp. Powinienem każdy mieć to w świadomości... Fajnie zilustrowane filmikiem" ; "Super filmik. I cenne uwagi Pana Kazimierza" ; "No ładny niedźwiedź. Cenna uwaga, no niestety ale różnie to bywa. Zwierzęta są u siebie w lesie. Ale też wychodzą szukają jedzenia... A niedźwiedź ładny dobrze wygląda, porusza się z gracją"; "Racja Panie Kazimierzu. Niestety z kulturą u nas trochę krucho. Jednak prawdziwi turyści i miłośnicy przyrody zachowują się jak należy, gorzej z przypadkowymi wycieczkowiczami. Szanujmy przyrodę. A wiaty przygotowane przez Leśnictwa czekają na turystów. Zostawmy porządek".