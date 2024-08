Niewielu wie, że tutaj mieści się największy schron kolejowy na świecie. To trzeba to zobaczyć na własne oczy

Zagrała kameralny koncert na wyspie w parku. Ludzie oszaleli! To było widowisko

Schron kolejowy w Stępinie ma mroczną historię. W 1941 roku spotkali się tu Adolf Hitler i Benito Mussolini. Spotkanie oraz jego tematyka zostały owiane tajemnicą. Kompleks podczas II wojny światowej był pilnie strzeżony. Nazywany schronem nr 1 wchodził w skład kompleksu Anlage Süd. Kształt schronu, który jest łukowaty, chroni obiekt, a zarazem osoby, które się w nim znajdą przed bezpośrednim atakiem bombowym.

Pieczarkarnia w schronie

Ciekawostką jest, że schron w Stępinie pełnił funkcję... pieczarkarni! Najpierw, w latach 60. obiekt został przekazany Narodowemu Bankowi Polskiemu, a tunel służyć miał jako składnica mennicy państwowej. Do tego jednak nigdy nie doszło, za to w obiekcie pojawiły się pieczarki! Pieczarkarnia funkcjonowała tam do lat 90.

Zwiedzanie schronu w Stępinie

Dziś schron jest własnością Gminy Frysztak. Po pieczarkach nie zostało ani śladu. Schron można zwiedzać, organizowane też są tu pikniki militarne, jak ten w niedzielę 4 sierpnia. Oprócz przygotowanych atrakcji, można było bezpłatnie zwiedzić obiekt.

