Niezwykły jubileusz pani Janiny z Różanki. Skończyła 100 lat! Goście życzyli co najmniej 200!

Wzbudzali postrach w całej wsi, doszło do śmierci. Wraca sprawa Franciszka S. i Tomasza R.

Mama pięcioraczków z Horyńca napisała to o Czarusiu. Aż ściska za serce. "Walka nadal trwa"

Burze, deszcz i śnieg to nie wszystko. Eksperci nie mają dobrych wieści [Prognoza IMGW na 28.11.2024]

Pani Janina Gajewska z Różanki skończyła właśnie 100 lat! W środę, 27 listopada 2024 Gmina Wiśniowa podzieliła się relacją z tej pięknej uroczystości. W dniu urodzin solenizantkę odwiedziła cała delegacja! Był pan wójt Marcin Kut, przedstawiciele Rady Sołeckiej w Różance oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich.

Delegacja przekazała pani Janinie najlepsze życzenia, kwiaty i upominki.

- Pani Janinie życzymy, aby kolejne lata mijały w zdrowiu, szczęściu oraz w atmosferze miłości i wsparcia najbliższych. Niech każdy dzień przynosi radość, a otoczenie darzy szacunkiem i życzliwością. Serdeczne słowa kierujemy również do bliskich i przyjaciół Pani Janiny, którzy dzielą radość tego pięknego jubileuszu. 200 lat, Pani Janino! - czytamy życzenia skierowane do jubilatki.

Jak dowiadujemy się z relacji, wizycie towarzyszyło mnóstwo pięknych życzeń, kwiatów i upominków, a podczas spotkania panowała niezapomniana atmosfera radości i wzruszenia. Nasza redakcja również przyłącza się do ciepłych słów i życzeń skierowanych do pani Janiny i jej najbliższych. Życzymy co najmniej 200 lat!

Zdjęcia z uroczystości znajdują się w galerii zdjęć.