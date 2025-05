Niezwykły projekt zawita do Rzeszowa. To pierwsza na świecie taka orkiestra!

Doskonała zabawa, znakomity kontakt z publicznością, różnorodny repertuar i mnóstwo humoru. Koncert Jubileuszowy - największe przeboje Orkiestry Księżniczek z okazji 5-lecia to także wspaniała uczta dla zmysłów, zapierające dech w piersiach olśniewające kostiumy, stworzone przez najlepszych projektantów. Spektakl pełen kolorów.

Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści międzynarodowej estrady, artyści występujący w największych polskich i światowych salach koncertowych. Artyści wzruszają i bawią Publikę od wielu lat, za każdym razem przyjmowani owacjami na stojąco. Zabrzmią największe, ponadczasowe i wiecznie bliskie sercom Melomanów przeboje króla walca - Johanna Straussa. Nie zabraknie także popisowych arii i duetów i przebojów muzyki klasycznej, m.in. „La donna è mobile”, „Libiamo”, „Wielka sława to żart”, „O sole mio”, „Kuplety Torreadora”, „O mio babbino caro” oraz największych hitów muzyki rozrywkowej jak choćby „My heart will go on” z filmu Titanic, „Parla piu piano” z filmu Ojciec Chrzestny, "Nella fantasia" Enio Moricone, „Volare”, „Twist again”, „Y.M.C.A”, „Let’s get loud” czy nieśmiertelne „Time to say goodbye”.

To będą ponad dwie godziny doskonałej zabawy i wielkie świętowanie piątych urodzin Orkiestry Księżniczek. Koncert odbędzie się już 7 czerwca w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie! Koncerty dedykowane są widzom od 2 do 200 lat. Bilety dostępne TUTAJ.

A tak wyglądały poprzednie koncerty - Orkiestra Księżniczek - jedyny taki koncert na świecie.