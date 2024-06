i Autor: Kroton/CC BY-SA 4.0/wikipedia Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie

Pomnik zmienił właściciela

Nowa odsłona walki o słynny pomnik w Rzeszowie. Mieszkańcy oburzeni na zakonników. "To absurd"

Słynny Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie zmienił właściciela. Zakon bernardynów przekazał monument Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia, a nie miastu, które o to zabiegało. Takim zachowaniem zakonników oburzeni się niektórzy mieszkańcy Rzeszowa. - To niepojęte. To absurd. Przesadzili - mówi w rozmowie z NaTemat lokalny działacz Dariusz Bobak.