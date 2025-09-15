Odstrzał niedźwiedzi na Podkarpaciu zablokowany! GDOŚ ma inny plan

W kwietniu wójt gminy Solina Adam Piątkowski złożył wniosek do GDOŚ o zgodę na odstrzał 5 niedźwiedzi, argumentując to nieskutecznością dotychczasowych metod odstraszania i zagrożeniem dla mieszkańców.

Jak podaje tvn24.pl, GDOŚ nie zgodziła się na odstrzał, zapowiadając wdrożenie programu monitoringu i ochrony niedźwiedzi w Solinie na wiosnę 2026 roku, podobnego do tego planowanego w gminie Cisna.

GDOŚ postuluje zmianę przepisów, aby umożliwić odstraszanie niedźwiedzi bronią gładkolufową z niepenetrującą amunicją gumową.

Niedźwiedzie w Solinie unikną odstrzału. GDOŚ stawia na monitoring i ochronę

Wójt gminy Solina Adam Piątkowski, w kwietniu wystąpił do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o zgodę na odstrzał pięciu niedźwiedzi, które od 2019 roku stanowią problem dla mieszkańców. Argumentował to nieskutecznością dotychczasowych metod odstraszania i rosnącym zagrożeniem dla ludzi.

- Od 2019 roku mamy problem z niedźwiedziami. Wszystkie nasze działania są bezskuteczne. Płoszenie, odstraszanie i odławianie nie przynoszą żadnych rezultatów. Liczba niedźwiedzi jest bardzo duża. Mieszkańcy są zbulwersowani, jest bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia – mówił wójt Piątkowski w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Jednak, jak ustalił portal tvn24.pl, GDOŚ nie przychyliła się do tego wniosku. Rzeczniczka prasowa GDOŚ, Joanna Niedźwiedzka poinformowała, że niedźwiedzie z Soliny zostaną objęte programem monitoringu i ochrony, podobnym do tego, który ma być wdrożony w gminie Cisna.

Specjalny program ochrony niedźwiedzi ruszy w 2026 roku

Program, o którym mowa, został zapowiedziany przez GDOŚ po fali krytyki, jaka spadła na instytucję po wydaniu zgody na odstrzał trzech niedźwiedzi w gminie Cisna w lipcu. Decyzja ta była argumentowana niepowodzeniem dotychczasowych prób odstraszania drapieżników, które regularnie podchodziły do ludzkich siedzib w poszukiwaniu pożywienia.

Nowy program ma ruszyć wiosną 2026 roku. W jego ramach powołana zostanie 11-osobowa grupa interwencyjna, wspierana przez dwóch weterynarzy. Zespół ten będzie odpowiedzialny za monitoring i odstraszanie niedźwiedzi, szczególnie tych, które zbliżają się do zabudowań. Dodatkowo, program przewiduje działania edukacyjne dla mieszkańców oraz przekazanie gminom specjalnych pojemników na śmieci, uniemożliwiających drapieżnikom dostęp do pożywienia. Do czasu uruchomienia programu, za płoszenie niedźwiedzi ma odpowiadać policja, wspierana przez pracowników Lasów Państwowych.

GDOŚ postuluje również zmianę przepisów, która umożliwiłaby użycie broni gładkolufowej z niepenetrującą amunicją gumową do odstraszania niedźwiedzi. Tego typu amunicja jest bolesna, ale nie powoduje trwałych obrażeń. W Polsce niedźwiedzie znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową.

