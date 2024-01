SZUKAŁ GO INTERPOL

Radna PiS i była urzędniczka z Sanoka oskarżona o kierowanie grupą przestępczą. Najbliższa rodzina to jej wspólnicy

Podkarpackie. Kierowca tira zablokował drogę w gminie Baranów Sandomierski

Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu przekazała informację o kolizji tira na drodze krajowej nr 872 w Durdach na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek o godz. 13. 53-latek wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością.

Kierowca tira wypełnionego towarem nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Ciężarówka wpadła w poślizg, przewróciła się na bok do rowu i zablokowała całą szerokość jezdni. Funkcjonariusze z Tarnobrzega zbadali go alkomatem i wyszło na jaw, że 53-latek z Białegostoku jest nietrzeźwy - wykryto w jego organizmie prawie promil alkoholu.

Jak się tłumaczył? Kierowca tira, który doprowadził do zablokowania drogi na Podkarpaciu, mówił, że "kilka godzin wcześniej pił piwo, myśląc, że jest już trzeźwy". To błędne przekonanie wyłączyło DK nr 872 z użytku na aż osiem godzin. 53-latek stracił prawo jazdy, trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.

"Po raz kolejny policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę na drogach. Apelujemy również do osób, które zauważą pijanego kierowcę, aby jak najszybciej powiadamiali policję. W ten sposób mogą uratować czyjeś zdrowie lub życie. Bierna postawa osób bliskich i współpasażerów, którzy nie reagując w sytuacji, gdy nietrzeźwy wsiada za kierownicę, wyraża przyzwolenie na taką jazdę. Tym samym osoby te stają się współodpowiedzialne za zagrożenie, jakie na drodze stanowi pijany kierowca." apeluje Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu.

Korek tirów na Podkarpaciu wydłuża się , a rozwiązania nie widać Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.