Polski autobus rozbił się na Węgrzech

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z Bośni i Hercegowiny. Według przekazanych informacji potwierdzono śmierć dwunastu osób. Rodziny ofiar zostały już poinformowane.

W poniedziałek wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przedstawiła najnowsze informacje dotyczące pomocy dla poszkodowanych. Jak przekazała, Polska przygotowuje możliwość sprowadzenia rannych do kraju.

— Przygotowane są dwa szpitale w Warszawie do przyjęcia osób, które będą wymagały hospitalizacji — poinformowała wojewoda.

Jednocześnie analizowane jest, gdzie dokładnie będą leczeni poszkodowani. Pod uwagę brane są zarówno szpitale na Podkarpaciu, jak i przygotowane placówki w Warszawie.

— Dzisiaj za chwilę połączymy się z dyrektorami wszystkich szpitali na terenie województwa podkarpackiego po to, żeby ustalić, na jakie oddziały mogą być przyjęci pacjenci w szpitalach wojewódzkich czy też szpitalach powiatowych — mówiła Teresa Kubas-Hul.

Wojewoda zaznaczyła, że w miarę możliwości poszkodowani będą leczeni jak najbliżej swoich domów. Najważniejsze pozostanie jednak zapewnienie im odpowiedniej opieki medycznej.

— Jeżeli tylko będzie taka możliwość, będziemy starali się umieścić pacjenta najbliżej swojego miejsca zamieszkania, ale z drugiej strony i przede wszystkim będziemy brać pod uwagę zapewnienie wysokiej jakości leczenia — podkreśliła.

Przygotowano samolot CASA. Może przetransportować rannych do Polski

W gotowości pozostaje także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jak przekazała wojewoda, o ewentualnym transporcie najciężej poszkodowanych zdecydują lekarze znajdujący się na miejscu.

Przygotowany został również wojskowy samolot CASA, który stoi na lotnisku wojskowym w Warszawie. Maszyna może zostać wykorzystana do sprowadzenia rannych z Węgier do Polski, jeśli pojawi się taka potrzeba.

— Jest przygotowany i stoi na lotnisku wojskowym w Warszawie samolot CASA. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby uruchomić ten samolot celem transportu naszych rodaków do Polski, to takie decyzje będą podejmowane — przekazała Teresa Kubas-Hul.

Ostateczne decyzje dotyczące transportu będą zależały przede wszystkim od stanu zdrowia poszkodowanych oraz wskazań medycznych.

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Polscy policjanci i prokuratorzy pojechali na Węgry

Równolegle na miejscu wypadku pracują polskie służby. Na Węgry wyjechało sześciu policjantów z Podkarpacia oraz zespół prokuratorów.

— Sześciu policjantów wyjechało na Węgry. To są policjanci z Podkarpacia, również zespół prokuratorów wyjechał na Węgry, żeby tam prowadzić czynności wyjaśniające — poinformowała wojewoda.

Służby mają prowadzić czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności tragedii.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego pracował od wczesnych godzin porannych do późnej nocy. Uruchomiono również pomoc psychologiczną dla rodzin osób poszkodowanych.

— Mamy zespół psychologów gotowych do udzielenia wsparcia. Na naszej stronie jest numer telefonu do osoby, która koordynuje pomoc psychologiczną — powiedziała wojewoda.

Jak zaznaczyła, podczas pierwszych wizyt u najbardziej dotkniętych tragedią rodzin już widać, że takie wsparcie jest potrzebne.

— Już podczas wizyt u rodzin, które zostały najbardziej dotknięte, widzimy, że ta pomoc psychologiczna tym rodzinom jest potrzebna i taką pomoc będziemy świadczyć — podkreśliła.

Pomoc także dla rannych, którzy pozostaną na Węgrzech

Nie wszyscy poszkodowani muszą zostać przetransportowani do Polski. Jeżeli lekarze zdecydują, że część pacjentów powinna pozostać w węgierskich szpitalach, polskie władze deklarują dalsze wsparcie.

W przypadku zapotrzebowania na leki ich zakupem zajmie się Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Następnie medykamenty mają zostać dostarczone do węgierskich placówek, w których będą leczeni polscy pacjenci.

Wojewoda podkreśliła również, że władze województwa pozostają w stałym kontakcie z samorządowcami z gmin, z których pochodzili uczestnicy tragicznego wyjazdu.

— Kontaktują się z rodzinami na bieżąco na miejscu, przekazują do nas wszelkiego rodzaju potrzeby, wszelkiego rodzaju problemy, a my natychmiast przekazujemy je w tej chwili do zespołu osób, który jest na miejscu na Węgrzech — powiedziała Teresa Kubas-Hul.

W poniedziałek o godz. 12 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie będzie uczczona pamięć ofiar minutą ciszy. W dniach 17–19 sierpnia flagi państwowe na budynku urzędu i jego delegaturach zostaną opuszczone do połowy masztu. Wojewoda zaapelowała również do samorządów oraz organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych o uczczenie pamięci ofiar tragedii.