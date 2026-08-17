Pilne informacje po tragedii polskiego autokaru. Dwa szpitale w Warszawie czekają na rannych

Martyna Urban
Martyna Urban
Julia Ranosz
2026-08-17 8:56

Przygotowane są dwa szpitale w Warszawie do przyjęcia osób, które będą wymagały hospitalizacji. W gotowości pozostają również placówki na Podkarpaciu, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz wojskowy samolot CASA, który może zostać wykorzystany do transportu rannych z Węgier do Polski. O szczegółach pomocy po tragicznym wypadku autokaru mówiła w poniedziałek wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

Służby na miejscu wypadku autokaru na Węgrzech. Obok drogi leży wrak pojazdu. O pomocy dla rannych przeczytasz na SE.
Autor: Zoltan Mathe/ PAP

Polski autobus rozbił się na Węgrzech

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z Bośni i Hercegowiny. Według przekazanych informacji potwierdzono śmierć dwunastu osób. Rodziny ofiar zostały już poinformowane.

W poniedziałek wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przedstawiła najnowsze informacje dotyczące pomocy dla poszkodowanych. Jak przekazała, Polska przygotowuje możliwość sprowadzenia rannych do kraju.

— Przygotowane są dwa szpitale w Warszawie do przyjęcia osób, które będą wymagały hospitalizacji — poinformowała wojewoda.

Jednocześnie analizowane jest, gdzie dokładnie będą leczeni poszkodowani. Pod uwagę brane są zarówno szpitale na Podkarpaciu, jak i przygotowane placówki w Warszawie.

— Dzisiaj za chwilę połączymy się z dyrektorami wszystkich szpitali na terenie województwa podkarpackiego po to, żeby ustalić, na jakie oddziały mogą być przyjęci pacjenci w szpitalach wojewódzkich czy też szpitalach powiatowych — mówiła Teresa Kubas-Hul.

Wojewoda zaznaczyła, że w miarę możliwości poszkodowani będą leczeni jak najbliżej swoich domów. Najważniejsze pozostanie jednak zapewnienie im odpowiedniej opieki medycznej.

— Jeżeli tylko będzie taka możliwość, będziemy starali się umieścić pacjenta najbliżej swojego miejsca zamieszkania, ale z drugiej strony i przede wszystkim będziemy brać pod uwagę zapewnienie wysokiej jakości leczenia — podkreśliła.

Polecany artykuł:

To ta firma przewoziła pasażerów tragicznego autokaru na Węgrzech. Kim jest prz…

Przygotowano samolot CASA. Może przetransportować rannych do Polski

W gotowości pozostaje także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jak przekazała wojewoda, o ewentualnym transporcie najciężej poszkodowanych zdecydują lekarze znajdujący się na miejscu.

Przygotowany został również wojskowy samolot CASA, który stoi na lotnisku wojskowym w Warszawie. Maszyna może zostać wykorzystana do sprowadzenia rannych z Węgier do Polski, jeśli pojawi się taka potrzeba.

— Jest przygotowany i stoi na lotnisku wojskowym w Warszawie samolot CASA. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby uruchomić ten samolot celem transportu naszych rodaków do Polski, to takie decyzje będą podejmowane — przekazała Teresa Kubas-Hul.

Ostateczne decyzje dotyczące transportu będą zależały przede wszystkim od stanu zdrowia poszkodowanych oraz wskazań medycznych.

Tragiczny wypadek z udziałem polskiego autokaru na Węgrzech
Galeria zdjęć 19

Polscy policjanci i prokuratorzy pojechali na Węgry

Równolegle na miejscu wypadku pracują polskie służby. Na Węgry wyjechało sześciu policjantów z Podkarpacia oraz zespół prokuratorów.

— Sześciu policjantów wyjechało na Węgry. To są policjanci z Podkarpacia, również zespół prokuratorów wyjechał na Węgry, żeby tam prowadzić czynności wyjaśniające — poinformowała wojewoda.

Służby mają prowadzić czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności tragedii.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego pracował od wczesnych godzin porannych do późnej nocy. Uruchomiono również pomoc psychologiczną dla rodzin osób poszkodowanych.

— Mamy zespół psychologów gotowych do udzielenia wsparcia. Na naszej stronie jest numer telefonu do osoby, która koordynuje pomoc psychologiczną — powiedziała wojewoda.

Jak zaznaczyła, podczas pierwszych wizyt u najbardziej dotkniętych tragedią rodzin już widać, że takie wsparcie jest potrzebne.

— Już podczas wizyt u rodzin, które zostały najbardziej dotknięte, widzimy, że ta pomoc psychologiczna tym rodzinom jest potrzebna i taką pomoc będziemy świadczyć — podkreśliła.

Polecany artykuł:

Żałoba na Podkarpaciu po tragedii na Węgrzech. Wojewoda przekazała nowe informa…

Pomoc także dla rannych, którzy pozostaną na Węgrzech

Nie wszyscy poszkodowani muszą zostać przetransportowani do Polski. Jeżeli lekarze zdecydują, że część pacjentów powinna pozostać w węgierskich szpitalach, polskie władze deklarują dalsze wsparcie.

W przypadku zapotrzebowania na leki ich zakupem zajmie się Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Następnie medykamenty mają zostać dostarczone do węgierskich placówek, w których będą leczeni polscy pacjenci.

Wojewoda podkreśliła również, że władze województwa pozostają w stałym kontakcie z samorządowcami z gmin, z których pochodzili uczestnicy tragicznego wyjazdu.

— Kontaktują się z rodzinami na bieżąco na miejscu, przekazują do nas wszelkiego rodzaju potrzeby, wszelkiego rodzaju problemy, a my natychmiast przekazujemy je w tej chwili do zespołu osób, który jest na miejscu na Węgrzech — powiedziała Teresa Kubas-Hul.

W poniedziałek o godz. 12 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie będzie uczczona pamięć ofiar minutą ciszy. W dniach 17–19 sierpnia flagi państwowe na budynku urzędu i jego delegaturach zostaną opuszczone do połowy masztu. Wojewoda zaapelowała również do samorządów oraz organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych o uczczenie pamięci ofiar tragedii.

Pokój Zbrodni
Tynkarz przyszedł po zapłatę, właściciel go wykończył. To były policjant | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WĘGRY
AUTOBUS