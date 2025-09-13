Pilny alert RCB. Służby w akcji. „Możliwe odgłosy strzałów”

Ćwiczenia służb mundurowych w Bieszczadach. Co oznaczają komunikaty RCB?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało alert dla mieszkańców powiatu leskiego i bieszczadzkiego, informujący o planowanych ćwiczeniach służb mundurowych. Komunikat, który pojawił się w mediach społecznościowych, brzmi: − Uwaga! 14.09-03.10 ćwiczenia służb mundurowych. Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów. Zachowaj spokój i ostrożność.

Alert RCB ma na celu poinformowanie lokalnej społeczności o potencjalnych niedogodnościach związanych z ćwiczeniami. Odgłosy strzałów i loty helikopterów mogą być niepokojące, zwłaszcza dla osób nieświadomych celu tych działań.

Jak zachować się podczas ćwiczeń?

RCB apeluje o zachowanie spokoju i ostrożności. Mieszkańcy powinni być świadomi, że odgłosy strzałów i obecność helikopterów są elementem zaplanowanych ćwiczeń i nie stanowią realnego zagrożenia. Warto unikać paniki i nie rozpowszechniać niepotwierdzonych informacji.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących ćwiczeń, warto śledzić komunikaty lokalnych władz oraz służb mundurowych. Dodatkowe informacje mogą być dostępne na stronach internetowych urzędów gmin, powiatów oraz w lokalnych mediach.

Czym są alerty RCB?

Alerty RCB to krótkie wiadomości SMS wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do osób przebywających na obszarze objętym zagrożeniem. Dzięki współpracy z operatorami sieci komórkowych trafiają one do wszystkich telefonów zalogowanych w danym rejonie, niezależnie od numeru czy sieci.

Mają charakter ostrzeżenia i zawierają informacje o rodzaju niebezpieczeństwa, przewidywanym czasie jego występowania oraz praktyczne zalecenia, jak należy się zachować, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️„Uwaga! 14.09-03.10 ćwiczenia służb mundurowych. Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów. Zachowaj spokój i ostrożność. ”Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie powiatu leskiego i bieszczadzkiego (woj. podkarpackie). pic.twitter.com/erLsWEFdBY— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 13, 2025