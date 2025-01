Pobili się podczas libacji. Piotr zmarł w mieszkaniu pełnym ludzi. Poszło o kobietę

Przypomnijmy, do tych strasznych wydarzeń doszło 1 listopada 2022 w miejscowości Albigowa, gdzie spotkała się grupa znajomych: 47-letnia Zofia M., mieszkanka Kraczkowej, 26-letni Adrian S. i jego brat 30-letni Dariusz S. z Albigowej oraz ich znajomy 37-letni Piotr B., mieszkaniec Wysokiej w gminie Łańcut. Wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie doszło do nieporozumienia pomiędzy Adrianem S. a Piotrem B., który miał rzekomo obrazić byłą, jak i obecną partnerkę Adriana S.

- Wówczas doszło pomiędzy nimi do przepychanki, a następnie zaczęli zadawać sobie wzajemnie uderzenia. Adrian S. zdobył przewagę nad Piotrem B., który w wyniku zadawanych mu uderzeń upadł na podłogę i wówczas Adrian S. zaczął kopać i uderzać pięścią w/w po całym ciele, a w szczególności w tułów - informował Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Nikt z towarzystwa jednak nie zareagował.

- Całą tą sytuację, jak i zachowanie się Adriana S. obserwowali pozostali uczestnicy spotkania. Wymienieni jednak nie zareagowali na jego zachowanie - dodał Krzysztof Ciechanowski.

Wtedy do mieszkania miała wrócić Mariola L., siostra Adriana Sz. Kobieta miała pretensje o bałagan, zażądała zaprowadzenie porządku i wyprowadzenie leżącego Piotra B.

- Adrian S., wobec braku możliwości wyprowadzenia Piotra B., chwycił go pod ramiona i w ten sposób, ciągnąc, wyciągnął go na korytarz, a następnie z półpiętra po schodach przeciągnął pod drzwi prowadzące do wyjścia z klatki schodowej, gdzie go pozostawił. Pomimo opisanej sytuacji Adrian S., po przebraniu się, wyszedł wspólnie z Zofią M. na spacer, zaś jego siostra i brat pozostali w mieszkaniu - przekazał prok. Ciechanowski.

Anonimową wiadomość o tym, że w korytarzu leży mężczyzna, który prawdopodobnie nie żyje przekazała policji Mariola L. Na miejscu pojawili się policjanci oraz ratownicy medyczni, którzy podjęli akcję ratowniczą. Piotra B. nie udało się jednak uratować.

Proces w sprawie śmierci Piotra B.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 5 lipca 2024 r. uznał Mariolę L. za winną nieudzielenia pomocy i skazał ją na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżoną w tym czasie do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin miesięcznie. Dodatkowo sąd orzekł świadczenie pieniężne w wysokości 500 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zofię M. również sąd uznał za winną nieudzielenia pomocy i skazał ją na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności, a także do do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin miesięcznie. Sąd orzekł wobec oskarżonej świadczenie pieniężne w wysokości 1000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dariusza S. również uznano winnym nieudzielenia pomocy. Sąd skazał go na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 2 lat a także zobowiązał go do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu i orzekł środek zabezpieczający w postaci terapii uzależnień. Dodatkowo sąd orzekł wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w wysokości 1200 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Adriana Sz. z kolei sąd uznał za winnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i skazał go na karę 14 lat pozbawienia wolności oraz orzekł od oskarżonego zadośćuczynienie na rzecz trójki pokrzywdzonych kwot: 60 000 złotych, 10 000 złotych i 4 000 złotych. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 9 stycznia 2025 roku utrzymał w mocy wyrok.

Poruszająca akcja dla chorej Beaty Kozidrak! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.