Tarnobrzeg. Wypadek na dworcu kolejowym. Pociąg potrącił 16-latka

Policja w Tarnobrzegu ustaliła wstępny przebieg wypadku na dworcu kolejowym, gdzie doszło do potrącenia 16-latka przez pociąg. W poniedziałek, 12 maja, przed godz. 16 na stacji zatrzymał się skład Polregio relacji Rzeszów-Stalowa Wola, z którego wysiedli pasażerowie. Jak informują mundurowi, grupa osób zatrzymała się przed przejściem przez torowisko, ale wyszedł zza niej nagle 16-latek, wchodząc na tory prosto pod pociąg, który ruszył w dalszą drogę.

Nie dość, że doszło do uderzenia, to chłopak został wciągnięty pod pojazd, czego nawet nie zauważył maszynista, przejeżdżając nad poszkodowanym. 16-latek został ranny, ale i tak może mówić o szczęściu, bo trafił do szpitala w stanie niezagrażającym życiu.

- Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone w kierunku art. 177 kodeksu karnego, czyli spowodowania wypadku komunikacyjnego, ale sprawa trafi też do prokuratury - mówi "Super Expressowi" podinspektorka Beata Jędrzejewska-Wrona, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

Jak dodaje kobieta, maszynista pociągu był trzeźwy. O sprawie napisał wcześniej portal Echo Dnia.