Podkarpackie. Kierowca busa potrącił na pasach 15-letnią dziewczynkę

Podkarpackie. Nastolatka została potrącona na pasach, kierowca był trzeźwy

Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie poinformowała o wypadku, który miał miejsce w środę 3 stycznia około godz. 16. We wsi Wyżne w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu 15-latka została potrącona na oznakowanym przejściu na pieszych. Kierujący dużym mercedesem to 42-letni mężczyzna. Został przebadany pod kątem bycia pod wpływem alkoholu. Policja ustaliła, że w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Nastolatka potrącona w Wyżnem została przewieziona do szpitala. Po udzieleniu pomocy medycznej została zwolniona do domu. Okoliczności i przyczyny wypadku są nieznane i będą wyjaśniane przez funkcjonariuszy. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie apelują, by o uważność na drodze, szczególnie w tym regionie Podkarpacia, ponieważ warunki panujące na drogach są trudne. Przestrzegają zarówno pieszych, jak i kierowców, by zachowywać ostrożność.

Potworne potrącenie rowerzysty w Małopolsce. Kierująca golfem nie potrafiła wytłumaczyć swojego zachowania Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.