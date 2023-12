Podkarpackie. Prognoza pogody IMGW na 12.12.2023

Lara Gessler pokochała to miejsce! Wskazała, co ją zachwyciło na Podkarpaciu. "Wspaniały wieczór"

Podkarpackie. Prognoza pogody IMGW na 12.12.23 r.

Prognoza pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na wtorek 12.12.2023 r. nie zachęca do wychodzenia z domu. Chociaż będzie cieplej, niż w ostatnich dniach i tygodniach, to na Podkarpaciu dalej można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem lub śniegu. W Rzeszowie prognoza pogody IMGW wskazuje, że temperatura będzie wahać się ok. 3-4°C. Pomimo to warunki na podkarpackich drogach wciąż będą trudne. Należy zachować zwiększoną ostrożność i pamiętać o wydłużonej drodze hamowania pojazdów, by uniknąć kolizji i wypadków.

