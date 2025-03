i Autor: Archiwum prywatne Fot. OSP KSRG Żyraków, Śmiertelny wypadek 35-latka w Straszęcinie

Tragedia na Podkarpaciu

Dramat na drodze. Z auta został wrak! 35-letni kierowca nie żyje, pasażer w szpitalu

Wyjaśniane są okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło w Straszęcinie, w powiecie dębickim. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierowca hondy zjechał z drogi do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w ogrodzenie posesji. W wypadku zmarł 35-letni kierowca, zaś 23-letni pasażer został przewieziony do dębickiego szpitala.