Policjanci odnaleźli zaginioną kobietę! Jej koszmar nie będzie już powracał?

Brzozów. Zaginiona 78-latka odnaleziona

W czwartek, 10 lipca, około godz. 17.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 78-letniej kobiety. Seniorka, zmagająca się z problemami zdrowotnymi i niezdolna do samodzielnej egzystencji, oddaliła się z terenu szpitala, gdzie przebywała z wizytą u męża. Zaniepokojony personel i znajomy rodziny, który przywiózł ją do placówki, nie zdołali jej odnaleźć i wezwali pomoc.

- Dyżurny natychmiast zadysponował wszystkie dostępne patrole i przekazał ich załogom rysopis kobiety. Już po niespełna 30 minutach od zgłoszenia dzielnicowi odnaleźli seniorkę, która zdezorientowana pokonywała pieszo trasę w jednej z miejscowości oddalonej około 5 kilometrów od szpitala. Kobieta nie potrafiła logicznie się wypowiadać, była zagubiona i zlękniona. Policjanci udzielili jej pomocy i przewieźli do miejsca zamieszkania, gdzie okazało się, że mieszka samotnie, bo dotychczas opiekował się nią mąż, który obecnie jest hospitalizowany - przekazał Tomasz Hałka, Rzecznik Prasowy Policji w Brzozowie.

Poszkodowana może od teraz liczyć na dodatkowe wsparcie

Mundurowi nie tylko odnaleźli kobietę, ale dokładnie zbadali jej sytuację. Ta okazała się bardzo trudna, dlatego policjanci postanowili rozpocząć kolejne działania, które mają pomóc staruszce już na zawsze.

- Z uwagi na brak bliskiej rodziny i nagłą życiową zmianą funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania zmierzające do zorganizowania kobiecie pomocy. Powiadomiono Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, który we współpracy z dzielnicowymi rozpoczął procedurę wsparcia. Tymczasowo opiekę nad seniorką przejął zaprzyjaźniony z rodziną mężczyzna, który zadeklarował pomoc do czasu ustalenia stałej formy wsparcia przez instytucje społeczne - podsumował brzozowski policjant.

"Pomagamy i chronimy"

Mundurowy podkreślił, iż to zdarzenie to nie tylko historia szybkiej i skutecznej interwencji, to także przykład realizacji policyjnej misji „Pomagamy i chronimy” w praktyce. Dzielnicowi nie tylko odnaleźli kobietę, ale także podjęli działania, by zapewnić jej bezpieczeństwo na przyszłość.

- Ta sytuacja jest też przestrogą i lekcją dla nas wszystkich. Jako sąsiedzi, znajomi, członkowie lokalnej społeczności, nie bądźmy obojętni na los osób starszych, samotnych czy schorowanych. Jeśli zauważamy, że ktoś z otoczenia potrzebuje pomocy, reagujmy. Współpraca z dzielnicowym, który zna mieszkańców swojego rejonu i potrafi uruchomić odpowiednie procedury, może zapobiec tragedii. Im szybciej podejmiemy działania, tym większa szansa, że osoba potrzebująca trafi pod właściwą opiekę. To właśnie dzięki takim postawom, pełnym empatii i odpowiedzialności możemy budować bezpieczniejsze i bardziej solidarne społeczeństwo - uwrażliwiał Tomasz Hałka z KPP Brzozów.