Policyjne konie zdały egzamin! Bary i Wag pierwszy raz wzięły udział w teście

Agnieszka Przystaś
2025-10-07 8:24

Podkarpacka policja może pochwalić się świetnie wyszkolonymi wierzchowcami. Siedem koni, w tym debiutanci Bary i Wag, przeszło trzydniowy egzamin potwierdzający ich kwalifikacje. Teraz te zwierzęta będą mogły w pełni wspierać funkcjonariuszy w codziennej służbie. Konie w policji to nie tylko ozdoba – to realne wsparcie w patrolowaniu trudno dostępnych terenów, zabezpieczaniu imprez masowych i działaniach profilaktycznych. Zobacz, co potrafią te wyjątkowe wierzchowce!

Policyjne Konie na Podkarpaciu. Niezastąpione w służbie

Obecność koni w policji to ważny element strategii prewencyjnej. Jak podkreśla podkarpacka policja, konie wspierają funkcjonariuszy w sytuacjach, gdzie patrole piesze czy zmotoryzowane są niewystarczające. Ich widok w przestrzeni publicznej zwiększa poczucie bezpieczeństwa i ogranicza naruszenia porządku. Konne patrole można spotkać w parkach, na terenach rekreacyjnych i turystycznych, gdzie ich mobilność i możliwość obserwacji są nieocenione.

Konie w akcji: Od zabezpieczania imprez po poszukiwania

Policyjne wierzchowce są niezastąpione podczas dużych zgromadzeń, takich jak koncerty, wydarzenia sportowe czy manifestacje. Ich postawna sylwetka i siła fizyczna stanowią naturalną barierę, ułatwiającą utrzymanie porządku. Dodatkowo, z wysokości końskiego grzbietu policjanci mają lepszy widok na tłum, co pozwala na szybką reakcję w razie potrzeby. Konie sprawdzają się także w trudno dostępnych miejscach, takich jak lasy, rezerwaty przyrody czy góry. Dzięki nim, policjanci mogą efektywnie prowadzić poszukiwania zaginionych osób, gdzie szybkość i mobilność są kluczowe.

Egzamin Koni Policyjnych. Sprawdzian Umiejętności i Odporności

Każdy koń służbowy musi przejść specjalistyczne szkolenie i atestację, które potwierdzają jego odporność na stres, hałas, obecność tłumów i niespodziewane sytuacje. Zwierzęta są pod stałą opieką wyszkolonych jeźdźców-policjantów oraz lekarzy weterynarii. Od środy do piątku, konie z Podkarpacia przeszły serię wymagających sprawdzianów. Komisja oceniała poziom wyszkolenia koni i jeźdźców, a także ich umiejętność współpracy w różnych sytuacjach. Wszystkie konie potwierdziły opanowanie umiejętności drugiego stopnia, co oznacza, że mogą być wykorzystywane w służbie patrolowej w ruchu miejskim o dużym natężeniu oraz do działań w pododdziałach zwartych, związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego.

Jak wyglądał egzamin koni policyjnych?

Trzydniowy egzamin składał się z kilku elementów. Konie i jeźdźcy musieli wykazać się umiejętnościami ujeżdżania na parkurze, pokonując przeszkody i prezentując precyzję ruchów. Sprawdzano także umiejętność współpracy wierzchowców z pododdziałem zwartym, który tworzyli funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Dodatkowo, na specjalnym torze przeszkód konie ćwiczyły ogólną sprawność, pokonując różnego rodzaju trudności terenowe.

Policyjne konie budzą sympatię i uczą bezpieczeństwa

Konie budzą pozytywne emocje, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Dlatego często biorą udział w akcjach profilaktycznych, spotkaniach edukacyjnych oraz wydarzeniach promujących bezpieczeństwo. Ich obecność na tego typu imprezach przyciąga uwagę i pozwala na skuteczne przekazywanie ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, unikania zagrożeń i odpowiedzialnego zachowania.

Toruńska policjantka bohaterką! Uratowała życie mężczyźnie
