Półmaraton Rzeszowski 2023. Utrudnienia, przebieg trasy, zamknięte ulice

Półmaraton Rzeszowski rozpocznie się w niedzielę (2 kwietnia 2023) o godz. 9.00. Tradycyjnie start do biegu został wyznaczony przy Millenium Hall. Dalej trasa będzie przebiegać:

al. Wacława Kopisto,

Trasą Zamkową (Most Zamkowy),

ul. Kilara, ul. Fryderyka Szopena,

ul. Targową, al. J. Piłsudskiego,

ul. Grunwaldzką,

ul. Jana III Sobieskiego,

ul. Gałęzowskiego,

ul. Mickiewicza,

Rynek,

ul. J. Słowackiego,

ul. Fryderyka Szopena,

ul. Hetmańską,

Bulwarami nad Wisłokiem,

al. J. Piłsudskiego (mostem Lwowskim),

Bulwarami nad Wisłokiem,

al. Wacława Kopisto, gdzie przy Centrum Millenium Hall usytuowana będzie meta półmaratonu.

Co ważne, wyznaczoną trasą zawodnicy półmaratonu przebiegną dwukrotnie!

Półmaraton Rzeszowski. Te ulice będą zamknięte [2 kwietnia 2023]

Niektóre z rzeszowskich ulic będą całkowicie wyłączone z ruchu. Są to:

al. Wacława Kopisto,

Trasa Zamkowa (Most Zamkowy),

ul. Kilara,

ul. Fryderyka Szopena,

ul. Targowa,

ul. Jana III Sobieskiego,

ul. Gałęzowskiego,

ul. Mickiewicza,

ul. J. Słowackiego,

ul. Fryderyka Szopena,

ul. Hetmańska,

Jak przekazuje policja, pozostałymi ulicami ruch będzie odbywał się wyznaczonymi pasami, oddzielonymi barierkami i taśmami zabezpieczającymi. Na al. Piłsudskiego zawodnicy pobiegną lewym pasem przeciwnie do kierunku jazdy. Częściowo zamknięty będzie również Rynek. Na al. Powstańców Warszawy zawodnicy wbiegną na drogę rowerową wzdłuż Stadionu Miejskiego.

Półmaraton Rzeszowski. Utrudnienia

Z informacji przekazanych przez mundurowych wynika, że pierwsze utrudnienia (niewymagające zamknięcia ulic) mogą wystąpić już od godz. 3.00 w nocy, kiedy rozpocznie się rozkładanie elementów zabezpieczających. Cała trasa zamknięta będzie w godz. od 8.00 do 12.00. Jedynie al. Wacława Kopisto od strony ul. Rejtana do ul. Podwisłocza zamknięta będzie od godz. 6.00 do godz. 14.00.

- Na poszczególnych odcinkach trasy ruch będzie przywracany stopniowo po przejechaniu radiowozu zamykającego. Utrudnienia powinny zakończyć się do godz. 14.00 wraz z usunięciem elementów zabezpieczających trasę biegu. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego rzeszowskiej komendy. W kluczowych miejscach policjanci będą kierować ruchem i wskazywać możliwe objazdy - podaje KMP Rzeszów.

