Rzeszów pod śniegiem. Ponad 70 pojazdów odśnieża drogi

Atak zimy sparaliżował Rzeszów i Podkarpacie.

Na ulice Rzeszowa wyjechało ponad 70 pojazdów, by odśnieżyć drogi.

Akcja służb miejskich rozpoczęła się we wtorek wieczorem, angażując 120 pracowników do usuwania śniegu z ulic, chodników i przystanków.

Policja apeluje o szczególną ostrożność na drogach, przypominając o wydłużonej drodze hamowania i ryzyku poślizgu.

Akcja służb miejskich rozpoczęła się we wtorek wieczorem. W środę (7 stycznia 2026) na ulicach Rzeszowa pracuje około 70 pojazdów ( pługopiaskarki, ciągniki) oraz 120 pracowników. Jak informuje UM Rzeszów, odśnieżane są wszystkie standardy dróg, a także chodniki, rozjazdy, skrzyżowania oraz zatoki przystankowe. Zgodnie z informacją przekazaną przez MPGK Rzeszów, od godz. 4.00 rano, w ciągu maksymalnie 12 godzin, wszystkie ulice, chodniki, jezdnie i zatoki przystankowe na terenie gminy Miasto Rzeszów mają zostać odśnieżone.

- Prace prowadzone są na bieżąco. Rozpoczęły się od godziny 4:00 rano i obejmują odśnieżanie oraz posypywanie nawierzchni piaskiem lub dolomitem drogowym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i użytkownikom parkingów - informuje Marzena Kłeczek-Krawiec, rzeczniczka prezydenta Rzeszowa.

Na zimowe utrzymanie dróg w Rzeszowie zabezpieczono blisko 8,5 mln zł. Zadanie realizuje konsorcjum wyłonione w postępowaniu przetargowym, którego liderem jest MPGK Rzeszów.W zakresie zimowego utrzymania dróg znajdują się:

jezdnie: ok. 605 km,

drogi manewrowe na parkingach: ok. 8,6 km,

drogi dla pieszych i rowerów: ok. 866 tys. m²,

perony przystankowe: ok. 66,4 tys. m²,

zatoki postojowe i parkingi: ok. 210 tys. m²,

Za drogi osiedlowe odpowiadają spółdzielnie mieszkaniowe i MZBM.

- Wszystkie działania służb miejskich prowadzone są w trybie ciągłym. Priorytetem pozostaje utrzymanie przejezdności głównych ciągów komunikacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i użytkowników transportu publicznego. Ponadto, służby miejskie na bieżąco monitorują sytuację oraz zwracają szczególną uwagę na miejsca, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Takie miejsca regularnie są sprawdzane przez patrole Straży Miejskiej - zaznacza Małgorzata Kłeczek.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności

Podkarpacka policja w związku z trudnymi warunkami na drogach przypomina o zachowaniu zdrowego rozsądku za kierownicą.

- W związku z opadami śniegu jezdnie mogą być śliskie, a w takich sytuacjach koła łatwo tracą przyczepność, a droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża. W takich warunkach kierujący może wpaść w poślizg i nie zapanować nad samochodem. Wyprzedzanie, wymijanie i wiele innych manewrów, może być bardzo niebezpiecznych. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się po jezdni z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości. Gdy jezdnie są śliskie, zalega na nich błoto pośniegowe, kierowcy powinni stosować zasadę - wolniej znaczy bezpieczniej. Apelujemy o ostrożność, a przede wszystkim o dostosowanie prędkości do panujących warunków - czytamy w komunikacie.

Mundurowi zwracają się też do pieszych, by nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.

- Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży zatrzymać pojazd. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania, jak najbardziej ma zastosowanie.