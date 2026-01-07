W takim mrozie nie idzie się uczyć. Szkoły odwołały zajęcia, bo dzieci nie mogą dojechać!

2026-01-07 9:56

Nie wszyscy uczniowie wrócili do szkół 7 stycznia po świąteczno-noworocznej przerwie. Kilka placówek w powiecie nidzickim (woj. warmińsko-mazurskie) odwołało zajęcia. Wszystko przez silny mróz, sięgający kilkunastu stopni, i wiążące się z tym problemy w dowozie uczniów do szkół. Szczegóły w dalszej części artykułu.

  • Silne mrozy zakłóciły powrót uczniów do szkół po świątecznej przerwie.
  • W powiecie nidzickim odwołano zajęcia w czterech placówkach edukacyjnych z powodu trudności z transportem.
  • Sprawdź, które szkoły zostały dotknięte i jakie są dalsze prognozy pogody.

Sroga zima od ponad tygodnia trzyma się na Warmii i Mazurach. Jeszcze w ostatnich dniach 2025 roku chwycił mróz i spadło mnóstwo śniegu. Strażacy, policjanci, drogowcy i lokalne władze miały przez ostatni tydzień sporo pracy. Uczniów atak zimy aż tak bardzo nie dotknął. Mieli wolne, szkoły były zamknięte. Wielu z nich wróciło 7 stycznia na lekcje. Okazało się, że nie wszyscy.

Środa (7 stycznia) dla wielu uczniów w Polsce jest pierwszym dniem w szkole po ponad dwóch tygodniach przerwy. Niektórzy ostatni raz na lekcjach pojawili się 19 grudnia. Trudna pogoda, tj. siarczysty mróz, utrudniły powrót do szkół uczniom czterech placówek w powiecie nidzickim. W środę (7 stycznia) lekcje odwołano w czterech placówkach oświatowych w woj. warmińsko-mazurskim. – Decyzje te mają związek z lokalnymi trudnościami w dowozie uczniów na terenie powiatu nidzickiego. Zajęcia nie odbywają się w dwóch zespołach szkół w Nidzicy, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Nidzicy oraz w zespole szkół w Jagarzewie. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a służby są w gotowości – poinformował w rozmowie z Radiem Eska Szymon Tarasewicz, rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego.

W środę (7 stycznia) w kilku powiatach woj. warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia (żółty alert meteo) przed silnym mrozem. IMGW wydało ostrzeżenia dla powiatów:

  • mrągowskiego,
  • szczycieńskiego,
  • nidzickiego,
  • działdowskiego,
  • ostródzkiego,
  • olsztyńskiego i Olsztyna,

- Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną w nocy około -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 0 km/h do 10 km/h – czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie przed mrozem I stopnia obowiązuje do czwartkowego poranka (8 stycznia). Możliwe jest przedłużenie ważności ostrzeżenia oraz dalsze aktualizacje ostrzeżenia.

