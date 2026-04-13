Polska Kapadocja. AI wskazało to niedoceniane miejsce. "Cicha perełka" i miejsce jak z baśni

Sztuczna inteligencja odkryła "cichą perełkę" na Podkarpaciu, nazywając ją "Polską Kapadocją".

Rezerwat Prządki koło Krosna zachwyca magicznymi formacjami skalnymi, idealnymi na rodzinny wypad.

Odkryj baśniowy świat skał i pobliski Zamek Kamieniec – czy wiesz, że to sceneria słynnej lektury?

W jakie miejsce warto wybrać się na krótki weekendowy wypad? AI wskazało jednoznacznie, nazywając to miejsce "Polską Kapadocją". Mowa tu o Rezerwacie Prządki na Podkarpaciu. Według sztucznej inteligencji to miejsce z magicznymi skałami, jak z baśni, w którym jest zdecydowanie spokojniej, niż w Bieszczadach. To idealne miejsce na wypad z dziećmi.

Rezerwat Prządki

Rezerwat Prządki znajduje się niedaleko Krosna. Ma powierzchnię ponad 13 ha i jest znany z niezwykłych formacji skalnych - stąd porównanie sztucznej inteligencji do Kapadocji. Skały te mają nawet swoje nazwy! Jest Prządka-Matka, jest i Prządka-Baba, ale też Zbój Madej. Przez rezerwat prowadzi czarny szlak Zamek Kamieniec - Czarny Dział o dystansie ponad 10 km.

W rezerwacie można kontemplować piękno natury w ciszy i względnym spokoju.

Zamek Kamieniec

Pisząc o Rezerwacie Prządki nie można wręcz nie wspomnieć o Zamku Kamieniec! Znajduje sie on niezwykle blisko, dlatego planując wycieczkę do rezerwatu, koniecznie należy wziąć pod uwagę odwiedzenie ruin zamku. Znajduje się on na skalnym wzgórzu na pograniczu wsi Odrzykoń i Korczyna. Jeśli czytaliście "Zemstę" Aleksandra Fredry, to już go znacie! Warownia powstała w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego.

Chociaż po zamku zostały ruiny, warto je zwiedzić - część pomieszczeń została odrestaurowana i udostępniona odwiedzającym. Zanjdziecie tu Muzeum Zamkowe, Salę ortur i Pracownię Ceramiki Zamkowej.